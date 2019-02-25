Фьючерсы на основные индексы США указывали на возможный рост рынка до 0,6% в начале торгов. Естественно, что новости о прогрессе на переговорах США и КНР доминируют в качестве повода для покупок. Особенно это заметно на фоне более активно растущего индекса Dow Jones.

Из отдельных бумаг стоит отметить взлёт на 120% акций Spark Therapeutics Inc. на новостях о том, что Roche Holding AG готова заплатить за биотехнологичную компанию $5,8 млрд. Акции General Electric также могут оказаться среди активно растущих бумаг на фоне новостей о продаже фармацевтического бизнеса.

Российский рынок может не удержать плюс, так как рынки склонны фиксировать прибыль после длительного периода роста. Фактически ожидания сделки КНР и США толкали индексы вверх девять недель. С начала года Shanghai Composite вырос более чем на 20%. Соответственно, отечественный рынок может оказаться под давлением вместе со многими рискованными активами.

К тому же Д. Трамп вновь попытался проявить заботу о нефтяных ценах. По его словам, они вновь оказались завышенными, поэтому он призвал OPEC ограничить своё вмешательство в формирование цен.