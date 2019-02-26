Американские биржевые площадки в понедельник закрылись на положительной территории, отступив от максимумов торгового дня.

Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,12%, закрывшись на отметке 2796,11 пункта, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,23%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,36%. Индекс развивающихся рынков MSCI увеличился на 0,9%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на два базисных пункта — до 2,67%.

Рынки позитивно отреагировали на планы президента США Дональда Трампа отодвинуть сроки введения пошлин на товары из Китая. В минувшие выходные Трамп заявил, что на переговорах с Поднебесной достигнут прогресс по важным структурным вопросам, включая защиту интеллектуальной собственности, передачу технологий, сельское хозяйство, услуги и валюту.

С учетом практически безоткатного подъема S&P 500 с января текущего года и достижения бенчмарком значимого уровня сопротивления в районе 2815 пунктов, риски коррекции на заокеанских площадках растут. Однако если индикатору удастся закрепиться над данным рубежом, это может ускорить рост S&P 500, в том числе и за счет открытых "коротких" позиций. Сегодня инвесторы будут ждать выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла перед комитетом Сената США.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 3,21%, закрывшись на отметке $64,79.

Формальным поводом для падения цены фьючерсных контрактов на Brent и WTI послужил очередной "твит" Дональда Трампа, в котором президент США выразил недовольство слишком сильным ростом стоимости "черного золота". Сегодня в Лондоне стартует конференция "Международная нефтяная неделя" (IP WEEK 2019), в которой примут участие топ-менеджеры ведущих нефтегазовых компаний, представители отраслевых организаций, инвестиционных и финансовых институтов. После закрытия торгов 0:30 мск. будет опубликована статистика по недельным запасам нефти в США, данные которой окажут влияние на ход торгов в первой половине торгов в среду.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах прибавил 0,24%, закрывшись на отметке 2494,63 пунктов. В настоящий момент локальная поддержка в индикаторе находится на уровне 2479 п. и основная на 2450 пунктов, при прохождении которой можно будет наблюдать усиление продаж. Основное сопротивление — 2500 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 119100 и 118000 пунктов, сопротивления находятся на отметках 120100 и 122000 пунктов.

Вчера российская валюта завершила торги на отметке 65,49 снизившись на 0,15% по отношению к американскому доллару.

В текущей ситуации сопротивления в паре рубль-доллар находятся на уровнях 65,69 и 65,90, поддержки расположены на отметках 65,20 и 64,90.