Рубль отстает от аналогов на фоне снижения цен на нефть, но может отыграть потери благодаря остаточным покупкам валюты для налоговых выплат. Вчера доллар США умеренно ослаб против валют развивающихся и развитых рынков. Мировые фондовые индексы шли вверх на фоне оптимизма в отношении торговых переговоров США и Китая. В первой половине дня рубль укреплялся, следуя общему тренду, но затем отступил на 0,7%, т. к. нефть подешевела примерно на 3,5%. Давление на нефтяные котировки оказали комментарии президента США Дональда Трампа, который написал в социальной сети Twitter, что цены на нефть уже слишком высоки, и дал понять, что ОПЕК следует ослабить давление. Впрочем, затем рубль сумел частично отыграть потери благодаря продажам валюты со стороны экспортеров на фоне продолжающихся налоговых выплат. Тем не менее к концу дня российская валюта ослабела на 0,2%, тогда как ее аналоги в среднем укрепились на 0,3%.

На наш взгляд, ослабление рубля было чрезмерным, т. к. обычно при изменении цен на нефть на 10% курс рубля меняется на 1%. Вероятно, снижение курса российской валюты отражает опасения рынка, связанные с геополитическими рисками, а дорогая нефть рассматривается как потенциальная защита от них. (В прошлом году, когда ЦБ приостановил покупки иностранной валюты, рубль сумел противостоять геополитическому давлению благодаря высоким ценам на нефть).

Сегодня утром доллар немного подорожал, а динамика валют развивающихся рынков остается разнонаправленной, т. к. вчера вечером Дональд Трамп неоднозначно высказался о торговом соглашении с Китаем. По его словам, обе стороны близки к заключению сделки, однако она "возможно, и вовсе не состоится". Впрочем, сегодняшний фон может быть по меньшей мере нейтральным для рискованных активов, если не усилится давление на нефтяные котировки и обеспокоенность по поводу перспектив торгового соглашения. Инвесторы будут следить за выступлением главы ФРС в банковском комитете Сената США: в своем отчете по монетарной политике Джером Пауэлл, вероятно, подтвердит смягчение позиции Федрезерва.

Если говорить о динамике российской валюты, то мы ожидаем ее небольшого укрепления — до 65,4 руб. за доллар, т. к. вчерашняя реакция на изменение цен на нефть оказалась несколько чрезмерной. Экспортеры, вероятно, могут продать на рынке значительные объемы иностранной валюты для выплаты налога на прибыль (в четверг) и финансирования операционных расходов в конце месяца.

При поддержке со стороны экспортеров и в отсутствие рискофобии пара USD/RUB может вернуться к отметке 65,4, считают стратеги Sberbank Investment Research.



