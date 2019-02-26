VEON (ВВ+/Ва2/ВВ+) опубликовал результаты за 4 кв. 2018 г. и предоставил среднесрочный прогноз по свободному денежному потоку, который предполагает некоторое снижение долговой нагрузки, однако в 2019 г. в случае одобрения выкупа миноритариев GTH этого ждать не стоит.

В 4 кв. выручка снизилась на 3% г./г., а EBITDA – на 5% г./г. из-за девальвации валют развивающихся рынков; в стабильных валютах и без учета разовых факторов выручка выросла на 5% г./г., EBITDA – на 10% г./г. При этом рост выручки от услуг сотовой связи на ключевом российском рынке ускорился по сравнению с 3 кв. 2018 г., несмотря на отмену национального роуминга и опасений по поводу усиления конкуренции. Динамика основных показателей на проблемных рынках – Алжира и Бангладеш – несколько улучшилась: выручка в Алжире снизилась на 1,7% г./г., что, однако, оказалось лучше динамики рынка, а в Бангладеш — выросла на 1,3% г./г., правда, органическая динамика EBITDA пока осталась отрицательной.

Прогноз на 2019 г. подразумевает рост выручки на 1-3% г./г. в стабильных валютах, EBITDA – на 1-6% г./г. и свободный денежный поток — в размере 1 млрд долл. При этом на него окажет влияние разовое поступление 350 млн долл. от пересмотра соглашения с Ericsson. Дивидендные выплаты в течение 2019 г. составят порядка 500 млн долл., однако в феврале VEON направил оферту миноритариям GTH на общую сумму более 600 млн долл., которая находится на рассмотрении египетского регулятора. Поэтому, если выкуп будет произведен, существенного изменения долговой нагрузки ждать не стоит.

В ходе презентации для инвесторов глава российского ВымпелКома В. Лацанич рассказал о тактических изменениях бизнеса в России. Основные из них связаны с планируемым ростом инвестиций, а также с пересмотром подхода к дополнительным услугам с модели единого приложения на более широкий спектр услуг и партнерств. CEO VEON У. Бернс опровергла слухи о переговорах с Ростелекомом по поводу продажи российского бизнеса в прошлом году, заявив, что Россия является ключевым рынком для VEON. Также менеджмент VEON дал среднесрочный прогноз свободного денежного потока на уровне 800 млн долл. в год в 2020-2021 гг. При этом VEON оценил рост долга в результате перехода на МСФО 16 на 2 млрд долл., а EBITDA – на 450 млн долл., таким образом, долговая нагрузка на конец 2018 г. по новым стандартам составила бы 2,0х Чистый долг/EBITDA. С учетом прогрессивной дивидендной политики и предположения, что рост EBITDA в национальных валютах будет компенсирован их ослаблением относительно доллара США, уровень долговой нагрузки может снизиться к концу 2021 г. до 1,5х по старым стандартам МСФО и до 1,9х по новым.