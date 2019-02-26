Фьючерс на основные индексы США указывали на возможное падение рынка в пределах 0,35% в начале торгов. Продавец строительных материалов и бытовой техники Home Depot разочаровал сравнимыми продажами. Бумаги Caterpillar оказались под давлением из-за снижения рекомендаций. На вечер, кроме статистики новых строительств, остаются индексы цен на жильё. Кроме того, в 18:00 мск начнётся первое выступление председателя ФРС Дж. Пауэлла перед американскими законодателями. Российский рынок завершит день в минусе, так как внешний фон не способствует оптимизму. Торговая война США и Китая может оказаться далеко не последней. Отчётность отечественных компаний пока больше радует, но вот «Газпром» не оправдывает ожидания по существенному росту дивидендов в ближайшие годы.
Российский рынок завершит день в минусе
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