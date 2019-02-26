На прошедшей неделе цены на золото и серебро понизились в результате оптимистичных заявлений по поводу американо-китайских торговых переговоров. Американская сторона заявила, что достижение соглашения уже близко, а это поддержало фондовые рынки, что негативно влияет на стоимость драгоценных металлов.

Рынки платиноидов резко выросли на фоне ожиданий предстоящей забастовки на добывающих предприятиях в ЮАР, которая может сократить производство металлов. Рынок палладия установил очередной исторический максимум, а рост принял формат безудержного «ралли», что всё больше беспокоит участников рынка и может привести к коррекции вниз.

Выступления представителей ФРС США сводились к убеждению рынка в возможном смягчении денежно-кредитной политики, а также возможности полного прекращения сокращения баланса к концу 2019 г. В случае подобного поведения регулятора инфляционные ожидания могут вырасти, что окажет положительное влияние на стоимость драгоценных металлов.

Публикация протокола последнего заседания ЕЦБ показала, что чиновники дали пессимистичную оценку состоянию экономики еврозоны и призвали оперативно проанализировать преимущества предоставления банкам новых дешёвых кредитов, по сути, ЕЦБ предложил возобновить программу стимулирования экономики (TLTRO). Следующее обсуждение данного вопроса намечено на 7 марта 2019 г.

В прошедший период запасы в золотых ETF-фондах снижались, а во всех фондах остальных драгоценных металлов подросли.

По данным отчёта CFTC, за 5 февраля 2019 г. во всех драгоценных металлах, за исключением платины, наблюдался перевес коротких позиций. При этом в золоте наблюдался значительный прирост длинных позиций.

Цены на золото и серебро в Шанхае на SGE на прошедшей неделе снизились, а стоимость платины подросла. Объёмы торгов начали подрастать, а курс юаня к доллару США укрепился. Премии на поставку золота в Китае оставались на уровне $7/10 за унцию в связи с пониженным после праздников спросом на физическое золото. По оценке Metal Focus, спрос на ювелирные изделия в 2019 г. вырастет на 3%, подтверждая растущую тенденцию прошлого года.

Премии на поставку золота в Сингапуре и Гонконге оставались стабильными на уровне $0,5/0,8 за унцию и $0,5/1,3 за унцию соответственно. Растущие цены спровоцировали рост спроса, особенно со стороны промышленных потребителей. Золото в Токио торговалось с дисконтом в размере $0,75/унция, спрос оставался слабым из-за роста цен. Дисконты на поставку золота в Индии составляли $6,0/1 за унцию, спрос со стороны дилеров остаётся слабым в связи с большим предложением рециклируемого металла.

Банк Турции выпустил в обращение облигации с золотым покрытием с расчётной датой 27 февраля. Процентная ставка составляет 1%, срок обращения – 2 года.

По данным Российской пробирной палаты, экспорт рафинированного золота из страны снизился в 2018 г. в 3,3 раза до 17,05 т против 56,61 т в 2017 г. Экспорт серебра увеличился на 18% до 911,17 т. Спрос на золото в ювелирном секторе вырос на 3%, а спрос на серебро сократился на 12%. Объём золотых ювелирных изделий, выпущенных под брендом в 2018 г., составил 57,59 т, серебряных украшений – 122,7 т.

Производство золота в России в 2018 г. составило 314,42 т, а производство серебра – 1120 т, сообщало ранее Министерство финансов. Основным покупателем золота в России является Центральный банк РФ. В 2018 г. регулятор закупил около 274 т золота.

Рынок золота на прошедшей неделе вырастал к уровню $1349,6, но не смог преодолеть сильный уровень сопротивления $1350, и в результате снижается к уровню поддержки $1325-1330. В случае если сильный уровень поддержки 1325$ устоит, то возможность возврата к уровню $1350 увеличится. Для дальнейшего роста рынку требуется импульс.

Цены на серебро в корреляции с рынком золота протестировали уровень $16,168, от которого происходит коррекция вниз к уровню $15,77. Отношение золота к серебру составляет 83,80 пункта. Отношение платины к серебру составляет 53,527 пункта.

Рынок платины в прошедший период восстановился к уровню $861,8 в корреляции с ростом на рынке золота, а также под влиянием начинающейся забастовки на шахтах в ЮАР, угрожающей производству металла. Однако сегодня происходит небольшая коррекция вниз. Спред между золотом и платиной сузился до $478/унция. Спред между платиной и палладием вновь расширился до рекордного уровня $692/унция.

Рынок платины в настоящее время получает поддержку от растущих цен на золото и на палладий, а также от возможного падения производства в ЮАР из-за забастовок. В последнее время также отмечался рост инвестиционного спроса в платиновых ETF-фондах, что, вероятно, связано с тем, что рынок нашел сильную поддержку на уровне $800.

Фьючерсные цены на палладий на прошлой неделе снижались от уровня $1476 к уровню $1438, но в результате переноса позиций в июньский контракт и угрозы забастовки в ЮАР выросли до уровня $1517, от которого происходит небольшая коррекция вниз. Спотовые цены в моменте превышали уровень $1550.

Как стало известно на прошлой неделе, Ассоциация шахтёров и строителей Южной Африки (AMCU) планирует распространить забастовку с шахт компании Sibayne Gold на шахты других производителей платиноидов в стране. Около 15 горнодобывающих компаний в ЮАР, являющиеся крупными производителями палладия, получили от AMCU уведомления о забастовках, которые должны начаться в течение этой недели.