Вчера был опубликован текст законопроекта S.482 Сената США, заявленный 13 февраля в качестве «реинкарнации» законопроекта DASKAA. Беглое прочтение документа показывает ужесточение позиции США по отношению к России по ряду новых вопросов, включая производство и оборот химоружия (вероятно, это попытка ослабить позицию Администрации США в данном вопросе), а также инцидента в Керченском проливе.

В разделе, посвященном санкционным ограничениям России, мы видим доминирующую отсылку к закону CAATSA. В частности, повторена жесткая риторика относительно инвестиционных проектов добычи и разработки месторождений нефти и газа (СПГ). Затронута тема нового суверенного долга и ограничения инвестиций в долговые бумаги РФ и «дочерних» институтов – предложены все те же ограничения для вложений со сроком не более 14 дней. Однако инициативы по ограничению долларовых транзакций ряда российских финансовых институтов опущены, с дополнительной оговоркой о наложении санкций в случае признания финансирования этими институтами вмешательства в выборы в США. В довершение, перспективы расширения SDN листа сохранены в разрезе персональных имен.

Мы полагаем, что текущая форма законопроекта выглядит несколько мягче законопроекта DASKAA, опубликованного в июле 2018 года. Однако законопроект повышает внимание к расследованию вмешательства России в выборы, и в случае признание данного факта может ускорить процесс принятия санкций. Согласно сообщениям СМИ в ближайшие месяц-два будет опубликован расширенные доклад Мюллера по данному вопросу, и он станет отправной точкой для обсуждения законопроекта.

В этой связи, в моменте мы не видим поводов для нервозной реакции локальных активов и рубля в ответ на публикацию документа. Напротив, трактовка опубликованных инициатив может вызвать небольшой оптимизм ввиду отсутствия новых более жестких мер, а также введения ряда оговорок.