Вчера доллар практически не изменил свои позиции относительно основных валют развитых и развивающихся рынков. При этом ралли в акциях также прекратилось, так как, похоже, исчерпана поддержка в виде смягчения риторики ФРС США и оптимизма относительно взаимоотношений Соединенных Штатов и Китая. Из валют развитых рынков особняком держался британский фунт, подорожавший на 1,2% в связи с возможной отсрочкой Brexit.

Что касается рубля, то вчера он второй день подряд отставал от аналогов: в течение дня он снижался на 0,7%, а к концу вторника "просел" на 0,3% в отсутствие явного триггера и на фоне довольно слабой торговой активности. Возможно, некоторые инвесторы проявляют осторожность и решили закрыть длинные позиции по рублю и открыть короткие в преддверии сегодняшних многочисленных слушаний в Конгрессе, в рамках которых может быть упомянута Россия. Наиболее примечательными будут показания Майкла Коэна, бывшего адвоката Дональда Трампа: он сообщит о том, что ему известно о предвыборной кампании 2016 года. Одновременно с выступлением Майкла Коэна (в 18:00 мск) в Палате представителей начнутся слушания по вопросу обеспечения безопасности выборов. Также потенциально важные слушания состоятся в 18:15 и в 22:30 в комитете Сената по международным отношениям (двумя неделями ранее его члены внесли на рассмотрение законопроект о новых санкциях) и в подкомитете Сената по кибербезопасности.

Что касается глобальных событий, то инвесторы сегодня будут следить за встречей Дональда Трампа с Ким Чен Ыном во Вьетнаме и за выступлением Джерома Пауэлла по денежно-кредитной политике в Палате представителей. Тем не менее эти события вряд ли окажут существенное влияние на рынок.

Сегодня утром рубль незначительно снижается, в соответствии с общей нисходящей динамикой валют развивающихся рынков. Между тем Конгресс опубликовал текст законопроекта об антироссийских санкциях, который был внесен две недели назад. На этом фоне сегодня снова может появиться спрос на иностранную валюту в преддверии слушаний в Конгрессе США. В случае появления негативных новостей пара USD/RUB вечером может пробить отметку 66.

С учетом геополитических рисков мы ожидаем, что рубль будет уязвим, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



