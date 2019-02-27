Весь оптимизм, наблюдавшийся в первый день текущей недели, сдулся как шарик уже во вторник. Точнее, он начал сдуваться еще в понедельник вечером, ну а вчера из него вышел «последний воздух». Главным виновником и в первом, и во втором случае уже вполне привычно стал президент Трамп. В понедельник именно он взбодрил всех своим твитом, в котором он выразил надежду на скорое подписание американо-китайского торгового соглашения. Ну а вчера он же вдруг взял свои слова обратно и допустил, что это ключевое соглашение, о которое уже чуть ли не год ломаются «копья» всех аналитиков, может быть и не подписано.

Конечно, зная Трампа и его весьма переменчивые взгляды, участники рынка не стали паниковать, но все же негатив на рынок с этой стороны прилетел. Основная торговая сессия открылась в небольшом минусе и далее в течение всего торгового дня шла борьба между быками и медведями за то, чтобы закрыть день то ли в небольшом минусе, то ли в небольшом плюсе. В итоге, благодаря меткому броску акций вниз в самой концовке встречи, победили медведи, сумевшие уронить индексы на целых (!!!) 0,1%.

Правда, особого ликования от этой победы мы не увидели. Да, собственно, и чему радоваться, если лучший результат вчера показали акции компаний, работающих в сфере услуг, прибавившие в среднем к своей капитализации целых 0,1%. А хуже всех дела шли у промышленных компаний, чьи акции подешевели в среднем на 0,5%. То есть вся разница между лучшими и худшими поместилась в ничтожно малый диапазон в 0,6%. Короче, ноль он и есть ноль. И даже относительно плохие макроэкономические данные по недвижимости не смогли рынок сдвинуть с этой мертвой точки.

Что же касается отдельных акций, то и здесь ничего нового не произошло.

Во-первых, по-прежнему силен General Electric (GE, +2,49%), который завершил вчера процедуру выделения из своих недр своего же транспортного бизнеса, передав его компании Wabtec. Взамен этого все акционеры GE получили вчера по 1 акции Wabtec на имеющиеся 186 акций GE. Во-вторых, по-прежнему лихорадит Kraft Heinz (KHC, —3,24%), чьи потери после выхода отчетности в прошлый четверг составляют уже более трети от былой капитализации. А в остальном… ну ничего интересного. Рынок опять перешел в боковик и участники рынка по-видимому решили еще некоторое время «помариновать» ситуацию.

Ожидания рынка 27 февраля

Как уже было сказано выше — весь оптимизм начала недели растаял, как утренний туман. И ничего от него не осталось. Ну совсем ничего! К счастью, и негатива на рынке никакого в принципе нет. И поэтому дышим ровно и по-прежнему никуда не дергаемся.

И даже среда сегодня какая-то необычно спокойная, хотя она обычно бывает насыщена выходом макроданных. Но ни данные по фабричным заказам, ни данные по незавершенным сделкам по продаже недвижимости, скорее всего, не смогут возбудить участников рынка. Хотя к последним все же будет более пристальное внимание после вчерашних провальных данных по закладке новых домов, которые оказались чуть ли не на 20% хуже ожиданий аналитиков. Вообще данные с рынка недвижимости уже стабильно никого не радуют. И недвижимость медленно, но верно выходит на первый план проблем. Стали даже активно говорить о новом пузыре на рынке недвижимости. А к чему может привести взрыв такого пузыря мы прекрасно знаем по 2008 году.

И все же это будет не сегодня. А сегодня нас может потревожить разве что данные по запасам нефти, которые по прогнозам аналитиков вновь покажут рост. Однако нефть сейчас, к счастью, все же не так бурно реагирует на негатив и достаточно уверенно держится на текущих уровнях и сдавать их пока не собирается.

Так что общий прогноз на сегодняшний день — все остается без изменений. Стоим и ждем каких-нибудь более значимых новостей.