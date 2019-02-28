Американские биржевые площадки в среду закрылись разнонаправленно, завершив торговую сессию выше минимумов дня.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,05%, закрывшись на отметке 2792,38 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,28%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,07%. Индекс развивающихся рынков MSCI снизился на 0,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на пять базисных пунктов — до 2,68%.

В среду торговый представитель Белого Дома Роберт Лайтхайзер заявил о планах США официально отказаться от повышения пошлин на товары из Китая. При этом он отметил, что торговая сделка с Поднебесной будет включать в себя достаточно сложный механизм обеспечения ее исполнения, который подразумевает регулярные консультации с Пекином. Чиновник дал понять, что торговое соглашение может быть подписано на встрече между Трампом и Си Цзиньпином, которая состоится в конце марта во Флориде.

После достижения ключевого уровня сопротивления 2815 п. S&P 500 пытается определиться с дальнейшим направлением движения, и если бенчмарку в ближайшие дни не удастся взять штурмом данный рубеж, игроки могут приступить к массированной фиксации "длинных" позиций.

Сегодня инвесторы будут ждать публикации показателя роста ВВП США за четвертый квартал 2018 года. Эксперты оценивают рост экономики страны за данный период на уровне 2,6% против роста на 3,4% в третьем квартале.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 0,99%, закрывшись на отметке $66,31.

Игроки позитивно отреагировали на данные от Минэнерго США, согласно которым недельные запасы в стране снизились на 8,65 миллиона баррелей. Эксперты, опрошенные Bloomberg, прогнозировали рост на 3 миллиона баррелей. При этом импорт упал до самого низкого уровня с 1993 года, а добыча обновила рекордный максимум и выросла до 12.1 млн баррелей в сутки.

Сегодня на лондонской бирже ICE Futures состоится экспирация фьючерсного контракта на эталонный сорт Brent.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,14%, закрывшись на отметке 2490,65 пунктов. Индикатор по-прежнему продолжает торговаться в рамках диапазона 2450-2500 пунктов, с промежуточными поддержками 2470-2480 п. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 118200 и 117000 пунктов, сопротивления находятся на отметках 120200 и 122000 пунктов.

Вчера российская валюта завершила торги на отметке 65,79, снизившись на 0,14% по отношению к американскому доллару.

В текущей ситуации основное сопротивление в паре рубль/доллар находятся на уровне 66,20, при проходе которого рубль может продолжить снижение к отметке 66,50. Отбой от отметок 66-66,20 создаст предпосылки для повторного теста уровня 65.