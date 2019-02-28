Рынок акций РФ и рубль в начале торговой сессии мало изменятся в отсутствие сильных сигналов. Игроки рынка продолжат следить за санкционным фоном.

ПРОГНОЗЫ

Внешний фон перед открытием российских фондовых торгов выглядит нейтральным – слабые данные по деловой активности в Китае оказали некоторое негативное влияние на активность на азиатских фондовых площадках, но не стали достаточным основанием для оттока капитала с развивающихся рынков в целом, рассуждает Антон Старцев из компании "Олма".

"На валютном рынке наиболее вероятным сценарием в краткосрочной перспективе остается консолидация курса в диапазоне 65,5-66 по паре доллар-рубль", — отметил он.

Рубль продолжит находиться под влиянием фактора санкционной риторики, рассуждает Константин Кочергин из банка "Восточный". Прогноз по курсу доллара на сегодня — 65,55-66,25 рубля, оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах изменились разнонаправленно в пределах 0,3% на фоне геополитической напряженности и ожидания выступления главы Федрезерва.

В среду пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. МИД Пакистана заявил, что целью нанесения воздушных ударов по индийским самолетам в Кашмире была демонстрация "желания и готовности к самообороне". Позже власти Индии обнародовали свою версию, согласно которой истребитель ВВС Пакистана был сбит над Кашмиром в воздушном инциденте, в ходе которого Индия потеряла свой МиГ-21, а его пилот числится пропавшим без вести.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра опускаются на 0,2-0,3%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижались – на 0,1-0,8%, японский Nikkei 225 — на 0,8%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,6%.

Стоимость нефти опускается на 0,45% — до 66,28 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро колеблется на уровне 1,1371 доллара против 1,1368 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в среду слегка снизился по индексам вслед за мировыми фондовыми рынками. Рост геополитических и санкционных рисков оказал давление на стоимость российских активов. Рублевый индикатор Мосбиржи снизился по итогам дня на 0,14% — до 2490,65 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,17%, до 1191,01 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды повысился на 9 копеек — до 65,79 рубля, евро снизился на 7 копеек, до 74,77 рубля, следует из данных Московской биржи.