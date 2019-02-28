Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после повышения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок ухудшились.

Торги на фондовых биржах США в среду завершились снижением индексов Dow Jones Industrial Average и S&P500 на 0,1-0,3%, в то время как высокотехнологичный Nasdaq прибавил около 0,1%. Рынки находились под давлением ввиду торговой неопределенности, так как торговый представитель США Роберт Лайтхайзер добавил масла в огонь, сообщив, что пока рано предсказывать итоги переговоров с Китаем, а между странами сохраняются серьезные разногласия.

Фьючерс на индекс S&P500 с утра теряет около 0,3%. Дополнительным негативным для настроений фактором выступает геополитическая напряженность между Пакистаном и Индией.

Торги в Европе завершились на умеренно пессимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,2%.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,9%. На площадках Китая индексы теряют порядка 0,1-0,7%. Региональная статистика показала снижение индекса деловой активности в промышленности КНР в феврале с 49,5 до 49,2 пункта (ожидалось 49,5), что говорит об ускорении замедления отрасли – очередной негативный сигнал о состоянии китайской экономики.

Нефтяные фьючерсы с утра снижаются в пределах 0,5% после резкого повышения накануне. Отчет Минэнерго США неожиданно показал сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 8,6 млн баррелей, в то время как запасы нефтепродуктов также снизились. Кроме того, министр энергетики Саудовской Аравии заверил рынки в том, что ОПЕК продолжит сокращение нефтедобычи, несмотря на заявления Трампа. Отчет Минэнерго также свидетельствовал о достижении нефтедобычей в США нового рекорда 12,10 млн баррелей в день, что оказывает давление на котировки в четверг утром.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги среды в небольшом минусе, оставаясь в рамках краткосрочных диапазонов и ниже психологически важных отметок 2500 и 1200 пунктов. В четверг консолидация индексов, скорее всего, продолжится.

Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под некоторым давлением из-за ухудшения мировых настроений, в связи с чем можно ожидать их небольшого снижения. В целом же причин для резких движений на фондовом или валютном рынке пока нет – инвесторы будут придерживаться выжидательной позиции и следить за корпоративными новостями.