Несмотря на то что текущая неделя насыщена важными событиями разного плана, реакция фондовых индексов близка к нулевой. Так, за вчера промышленный индекс Доу Джонс просел на 0,28%, S&P 500 – на 0,05%, а сводный индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite вырос на 0,07%.

Даже пропуская важную (с политической точки зрения) встречу американского и северокорейского лидеров, вчерашний день запомнился выступлением торгового представителя США Лайтхайзера, речью главы ФРС Пауэлла и слушаниями в Конгрессе по расследованию в отношении Трампа.

Так, Роберт Лайтхайзер, представляющий США на переговорах с Китаем, как и ожидалось, сдержанно описал их прогресс, сказав, что «предстоит сделать ещё многое» для достижения сделки. Рынки слегка просели, реагируя на слова чиновника, который, в отличие от президента, более прохладно и реалистично оценивает происходящее.

Речь Джерома Пауэлла о денежно-кредитной политике сюрпризов не содержала. Экономика США демонстрирует хорошие показатели, но ей предстоят разного плана трудности. Не было озвучено ничего принципиально нового, за исключением того, что в ближайшее время будет принято решение о приостановке сокращения баланса ФРС. Сокращение баланса ФРС подразумевает распродажу некогда выкупленных с рынка долговых ценных бумаг, это мера ужесточения монетарной политики, как и поднятие ключевой ставки. Приостановка сокращения баланса – наоборот – ещё один шаг в сторону более мягких действий. Когда решение будет озвучено (вероятно, это произойдёт на следующем заседании ФРС 19-20 марта), рынки воспримут его положительно.

Из американской политической жизни примечательно выступление Майкла Коэна, бывшего адвоката Трампа. Непосредственного влияния на котировки «здесь и сейчас» слушания не оказали. Реальное потрясение могло бы произойти при начале процедуры импичмента, но ничего похожего пока не предвидится, так как доказательства связи президента США с Россией не найдены, а всё остальное на импичмент не тянет.

Поддержку индексу S&P 500 оказывают ритейлеры, которых на неделе отчитывается предостаточно. Сеть магазинов электроники Best Buy увеличила выручку, чистую прибыль на акцию и подняла дивиденды. Акции взлетели на 14,11%.

Ещё один ритейлер Lowe’s (товары для дома) показал операционный и чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более позитивный прогноз на 2019 год поспособствовал росту котировок на 2,47%.

Сеть магазинов TJX, работающая в нижнем ценовом сегменте, превзошла ожидания аналитиков по финансовым показателям. Кроме того, ритейлер увеличивает дивиденды на 18% и запускает программу обратного выкупа акций на сумму около $2 млрд. За день капитализация TJX выросла на 3,7%.

Хорошие результаты показал производитель питания Campbell Soup, нарастивший чистую прибыль почти на четверть и подтвердивший оптимистичный прогноз на текущий год. Бумаги Campbell подорожали на 10,03%.

В четверг инвесторов ждут пять выступлений членов Федерального комитета по открытым рынкам, не считая ещё одной речи главы ФРС Пауэлла. В 16:30 МСК выйдут предварительные данные по росту ВВП США в 4-м квартале 2018 года.

Корпоративные отчётности продолжат публиковать игроки розничного рынка. Конференцсвязь для акционеров люксового ритейлера Nordstrom и магазина одежды Gap состоится после закрытия американского рынка, то есть после полуночи по московскому времени.