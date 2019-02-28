Причины весьма медленного восстановления спроса и перспективы ближайших лет в фокусе нашего анализа российского потребителя.

Розничный товарооборот по-прежнему не восстановился до докризисных уровней на фоне продолжающегося падения реальных доходов населения.

Резкий рост розничного кредитования в 2017-2018гг. частично компенсировал падение реальных доходов. Это позволило предотвратить более сильный спад потребительской активности, но было недостаточно для более уверенного восстановления потребления.

Опережающие индикаторы сигнализируют о рисках ослабления потребительской активности в 2019г. Среди причин замедления повышение НДС, более слабый рост заработных плат после завершения электорального цикла и намерение ЦБ не допустить формирования пузырей на рынке потребительского кредитования.

Слабость покупательной способности населения проявляется в том, что потребление непродовольственных товаров перестало быть драйвером розничной активности, а также в том, что повышению НДС не предшествовал значимый опережающий рост потребления.

К долгосрочным факторам, ограничивающим потенциал потребительской активности, можно отнести старение населения, а также высокий уровень неравенства и возросший уровень бедности.

График 1. Индекс потребительской уверенности резко сократился

График 2. Темпы роста потребительского кредитования ускорились до максимума с 2013 года

График 3. В России практически не проявился опережающий рост потребления перед повышением НДС