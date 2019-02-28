На прошлой неделе вышел очередной ежемесячник Росстата "Социально-экономическое положение России", в котором, помимо прочего, есть довольно интересная статистика по демографическим изменениям в стране в 2018 году.

— В частности, эта статистика свидетельствует о том, что в минувшем году в России продолжалась естественная убыль населения, возобновившаяся в 2017 году (до этого население в течение пяти лет не сокращалось или почти не сокращалось). Чистая естественная убыль (разница между числом родившихся и умерших) в 2018 году составила 218 тыс. чел. против 134 тыс. чел. в 2017 году и второй год подряд была обусловлена сокращением числа новорожденных.

— В 2017 году естественную убыль населения полностью перекрыла чистая иммиграция (212 тыс. чел.), в основном из бывших советских республик. В 2018 году приток мигрантов заметно сократился, и чистая миграция уже не компенсировала естественную убыль местного населения — впервые с 2010 года. Население России в конце 2018 года оценивается в 146,8 млн чел.

— Наиболее значительный чистый приток иммигрантов в Россию в 2018 году обеспечили Таджикистан (31 тыс. чел.) и Казахстан (26 тыс. чел.), а также Армения и Украина (по 14 тыс. чел.). Чистая иммиграция с территории Украины в 2018 году сильно сократилась по сравнению с 2017 (48 тыс. чел.), 2016 (119 тыс. чел.) и 2015 годами (146 тыс. чел.) при среднегодовой чистой иммиграции в 2007-2013 годах на уровне 36 тыс. чел. Чистая иммиграция в Россию из Казахстана стабильно положительная: ежегодно в среднем 30-35 тыс. чел в 2001-2018 годах, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.