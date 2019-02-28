Вчера, как мы и ожидали, большую часть дня по московскому времени золото торговалось выше $1 325 за унцию, но торги завершились снижением котировок на 0,7% до $1 320 за унцию. Небольшой коррекции цен способствовало укрепление доллара США (индекс DXY по итогам дня вырос на 0,16%) на фоне эскалации конфликта между Индией и Пакистаном, а также после выступления главы ФРС США.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что американский регулятор вскоре согласует срок, к которому завершится сокращение баланса. Соответствующее объявление будет сделано "довольно скоро". Глава ФРС добавил, что процесс сокращения баланса завершится "позже в этом году" и что регулятор займет осторожную позицию при принятии решений по процентным ставкам. В этих комментариях не содержалось ничего нового для участников рынка золота, поэтому их реакция вчера была сдержанной.

Сегодня ожидается публикация данных по ВВП США за 4К18, и вполне возможно, что при дальнейшем росте доллара золото будет торговаться в диапазоне $1 310-1 320 за унцию.

Сегодня утром по московскому времени цены на цветные металлы торгуются ниже вчерашних уровней. Медь подешевела на 0,4%, цинк — на 0,6%, алюминий — на 0,4%. Исключение составляет лишь никель, котировки которого практически не изменились. Вчера трехмесячный форвард LME на медь поднялся в цене до $6 530/т, однако не смог удержаться выше уровня $6 500/т и сегодня утром скорректировался вниз до более комфортной отметки — $6 470/т. Аналогичный контракт на никель вчера не смог подняться выше $13 100/т, цинк консолидировался на уровнях выше $2 730/т.

Сегодня утром был опубликован индекс деловой активности в Китае: он составил 49,2 пункта, что ниже консенсус-прогноза аналитиков (49,5) и является минимальным значением с февраля 2016 года. Завтра утром будет опубликован более репрезентативный индикатор для Китая — индекс Caixin PMI, который также может повлиять на настрой инвесторов.

Однако главной причиной умеренного пессимизма участников рынка цветных металлов стало выступление Роберта Лайтхайзера в среду на слушаниях в комитете по доходам и расходам Палаты представителей США. Он заявил, что Китай продолжает нарушать принципы свободной торговли в мире и что прогнозировать итоги американо-китайских переговоров пока преждевременно. В основе ралли цен на биржевые металлы с начала этого года лежало предположение, что "торговое перемирие" между двумя странами будет достигнуто в марте 2019 года. Однако, если прогресса на переговорах не будет, мы не исключаем коррекции вниз по всему спектру цветных металлов, считают стратеги Sberbank Investment Research.