По данным Росстата, инфляция немного замедлилась на последней неделе февраля: среднедневной темп снизился до 0,012% (с 0,014% неделей ранее). Но за счет эффекта базы она незначительно подросла в годовом выражении (5,1% г./г. против 5% г./г. неделей ранее), но все равно осталась в рамках нижней границы прогноза ЦБ.

На динамике цен в целом эффект НДС отразился слабо, даже по прошествии 2 месяцев с момента его повышения. Однако интересно отметить, что если для одних товаров он проявился сразу на первой неделе января (график слева), то ряд товаров, как мы полагаем, отреагировал с задержкой (в динамике абсолютно разных наименований наблюдалось синхронное повышение в конце января-начале февраля).

Хотя эффект не был существенным в январе-феврале, тот факт, что не все товары синхронно подорожали на первой неделе января, в целом оставляет возможность отложенной реакции цен и в марте (многие компании могут решить пересмотреть ценовую политику в конце квартала). Но вряд ли это заметно ускорит инфляцию (для ритейлеров высок риск снижения продаж в условиях слабого спроса).

В таких условиях ЦБ, как мы понимаем, сохранит осторожность и, принимая решение по ставке на ближайшем заседании 22 марта, возможно, не будет пока что воспринимать столь благоприятную динамику инфляции как однозначно позитивный сигнал. Дополнительным негативным моментом будет являться вопрос санкций против РФ. Пока соответствующий законопроект находится на рассмотрении, но есть риск достаточно быстрого развития ситуации (до заседания ЦБ). Поэтому вероятность повышения ключевой ставки в марте остается достаточно высокой.