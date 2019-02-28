Вчерашний день как две капли воды оказался похож на предыдущий. Опять на старте умеренный негатив, опять этот негатив в ходе торгов постепенно затухает и в итоге к концу торгов индексы выходят к нулевым отметкам. Но, к сожалению, так же как и позавчера, им не удается закрыться в зеленой зоне. Нет, не правда, индексу NASDAQ все же удалось это сделать. Однако назвать рост в 0,07% настоящим ростом язык не поворачивается. Так что запил текущих уровней продолжается по полной программе.

И все же были вчера и приятные моменты. И поводом для этого стала квартальная отчетность компаний уже давно не замеченных в генерации позитивных новостей. Но всему приходит конец и негативу в том числе. И Frontier Communications (FTR, +17,93%), и Chesapeake Energy (CHK, +10,27%) инвесторы уже неоднократно записывали в «покойнички» и предрекали им скорое банкротство. И динамика цен акций этих компаний была тому подтверждением. Так, стоимость акций FTR в 2015 году превышала отметку в $120, а два года назад — $50. Но весь 2018 год акции торговались на уровнях в 2-3 доллара.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в акциях одного из лидеров в области добычи сланцевой нефти и газа копании Chesapeake Energy. О былых 30 —35 долларах уже все и забыли, а вот прошлогодний ценник в $1,5 до сих пор маячит у всех перед глазами. Но вчерашний день взбодрил всех оставшихся в живых инвесторов этих компаний. Как показала вышедшая отчетность, дела у них идут явно на поправку, и в дальнейшем реально можно ожидать восстановления их стоимости. В итоге котировки акций обеих компаний улетели в космос. Особенно мощно выстрелили акции Frontier, рост по которым в моменте превышал 35%. И будем надеяться, что это только начало большого роста. Сейчас для этого есть все предпосылки.

Но справедливости ради стоит отметить, что были вчера и неудачи. Главными лузерами вчерашнего дня стали страховые медицинские компании. По ним и их бизнесу был нанесен мощный залповый удар со стороны демократов, которые призвали пересмотреть приоритеты национальной медицинской политики и отдать преимущество прежде всего государственным страховым программам в ущерб существующим программам частного медицинского страхования. В результате этого коварного удара акции всех медицинских страховщиков полетели вниз, потеряв в своей капитализации по 3-4%. И тема здесь не закрыта, и продолжение этого «спектакля» еще последует.

Ожидания рынка 28 февраля

Наша песня хороша — начинай сначала. Глядя на текущее состояние рынка, ловишь себя на мысли, что эту картинку мы видели и вчера, и позавчера, и, собственно, также и на прошлой неделе. Сводится она к умеренному негативу, от которого никому пока не страшно. 2-3 десятых процента вниз по всем рынках, которые затем в ходе торгов в основную сессию выкупаются и приводят к нулевым результатам. Одним словом, и хочется, и колется… И куда идти с этих уровней — совершенно непонятно. Так же как непонятно и то, что же все-таки может сдвинуть рынки с мертвой точки?

Но беспокоиться в принципе уже надо начинать. Поскольку принцип — чем дольше стоит, тем резче и дальше идем, никто не отменял. Так что затишье явно начинает затягиваться, и надо готовиться к буре. Правда, все же не сегодня. Сегодня велики шансы увидеть очередной спокойный день с перекатыванием акций из пустого в порожнее. И даже предварительные данные по ВВП за 4-й квартал вряд ли смогут взбодрить участников рынка. С ВВП уже все всем понятно, и снижение темпов роста американской экономики уже заложено в текущие цены. Поэтому не дергаемся и ждем-с. Но нам ведь не привыкать, правда?