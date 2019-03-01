Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть растут после повышения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок улучшились.

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением трех основных индексов примерно на 0,3%. Инвесторы находились в неопределенности после комментариев торгового представителя США, сообщившего, что сторонам еще предстоит прийти к соглашению по ряду ключевых вопросов. Темпы роста ВВП страны в 4-м квартале при этом превысили прогнозы.

Фьючерс на индекс S&P500 с утра прибавляет около 0,4%. С торгового фронта продолжают поступать неоднозначные сигналы – теперь уже экономический советник США Ларри Кудлоу заявил о “фантастическом” прогрессе в переговорах и сказал, что Штаты и Китай могут заключить историческое соглашение (по данным СМИ, уже в ближайшие недели).

Торги в Европе завершились на умеренно оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,5%.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно позитивная динамика. Японский Nikkei 225 увеличился на 1%. На площадках Китая индексы растут на 0,5-1,5%. Позитивной для китайского рынка новостью является увеличение доли акций материковой части страны в индексах MSCI, что приведет к дополнительному притоку средств в бумаги. Статистика, тем временем, показала увеличение индекса деловой активности в промышленности страны в феврале, по данным Caixin, с 48,3 до 49,9 пункта (ожидалось 48,5 пункта), что близко к показателю, говорящему о расширении в отрасли.

Нефтяные фьючерсы с утра растут в пределах 1% после повышения накануне. Котировки Brent находятся выше 66 долл, а WTI – выше 57 долл, недалеко от 3-месячных максимумов. Поддержку рынку оказывают данные Минэнерго США о сокращении нефтедобычи страны в декабре до 11,8 млн баррелей в день, а также сообщения СМИ о падении экспорта Венесуэлы в феврале на 40%. Повлиять на настроения в пятницу вечером может еженедельный отчет Baker Hughes о динамике нефтяных буровых установок в США.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги четверга в небольшом минусе, оставаясь в рамках краткосрочных диапазонов и ниже психологически важных отметок 2500 и 1200 пунктов. К концу сессии индикаторы, однако, отвоевали большую часть внутридневых потерь.

Рубль при этом немного ослаб против доллара и евро. Пара доллар/рубль завершила день чуть ниже 66 руб, а пара евро/рубль – на отметке 75 руб. Обе пары преодолели средние полосы Боллинджера дневных графиков (65,80 руб и 74,70 руб), что открывает им дорогу для движения в ближайшие дни в район 66,80 руб 75,50 руб соответственно (верхние полосы Боллинджера).

Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от улучшения внешнего фона и могут умеренно вырасти. Причин для выхода индексов из краткосрочного “боковика”, однако, все еще недостает, хотя в течение дня они могут проверить на прочность его верхние границы.



