По итогам торгов 28 февраля индекс МосБиржи снизился на 0,22% до 2485,27 п., а РТС — на 0,23% до 1188,28 п. Основным фактором снижения отечественного рынка стал негативный внешний фон. Переговоры лидеров США и КНДР завершились досрочно, Индия и Пакистан обмениваются огневыми ударами, переговоры США и Китая пока далеки от ясности итогового результата. Кроме того с самого утра рынки переваривали очередное ухудшение статистики по Китаю. Однако отечественные инвесторы не остались без позитива. Сбербанк (+1,17%) сообщил о росте прибыли по МСФО в 2018 году на 11,1% до 831,7 млрд рублей. Глава банка Г. Греф сообщил, что решение по дивидендам будет хорошим. «Газпром» (+1,66%) сообщил в рамках дня инвестора в Сингапуре о планах повысить дивиденды в 2021 году до 50% от прибыли. «Русгидро» (-0,64%) в очередной раз не смогла удивить своих акционеров, сообщив о росте прибыли по РСБУ за 2018 год всего на 1,6% до 36,726 млрд рублей. В лидерах дня были бумаги АФК «Система» (+2,89%), Yandex (+2,08%) и «Распадской» (+2,01%). Среди аутсайдеров оказались «САФМАР» (-3,82%), «Россети» (-3,32%) и «Татнефть» (-2,36%). Активность была немного выше, чем накануне. К завершению торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил 39,629 млрд рублей.

Рубль в первой половине дня предпринимал попытки укрепления, но затем начал терять позиции вместе с прочими сырьевыми валютами, хотя и не столь активно, как AUD или NZD. Дело в том, что американский ВВП вырос в IV квартале на 2,6% при ожиданиях скромного расширения на 1,9%. Столь сильная статистика привела к укреплению американской валюты. Давление на рубль оказали свежие прогнозы некоторых финансовых организаций в РФ, которые ожидают более активного ослабления рубля в течение года. Подобные ожидания можно было бы связать лишь с суровыми санкциями, на фоне которых ухудшится платёжный баланс. Однако на текущий момент мы не ожидаем такого варианта санкций, а платёжный баланс при нефти $55-70 будет оставаться положительным. Соответственно вероятность стабильного рубля выше, чем вероятность его существенного ослабления. К вечеру четверга доллар укреплялся на 0,17% до 65,905, а евро на 0,31% до 75,00.

За 2018 год американская экономика выросла на 2,9%. Однако для рынков это является в большей степени поводом задуматься о повышении ставки ФРС, чем о росте рынка. Существенная неопределённость возникла после досрочного завершения переговоров Д. Трампа и Ким Чен Ына. Бывший юрист Д. Трампа М. Коэн наговорил достаточно факторов для двух импичментов. Перспективы торговых переговоров США и Китая также подвергаются сомнению после неуверенных заявлений торгового представителя США Р. Лайтхэйзера. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло за прошлую неделю на 4 тыс. до 239 тыс. Чикагский PMI вырос на 8 пунктов до 64,7 п. Из отдельных бумаг можно отметить взлёт акций фармацевтической Horizon Pharma на 32,77% после новостей об успешных клинических испытаниях нового глазного препарата. Инвесторы провалили бумаги HP Inc. на 17,27% на фоне заявлений компании о потере доли рынка и снижении продаж принтеров и расходных материалов к ним. По итогам дня DJIA снизился на 0,27% до 25916,00 п., а S&P 500 на 0,28% до 2784,49 п.

Азиатские торги проходили преимущественно в плюсе. В прессу просочились слухи о том, что США готовит на середину марта встречу Д. Трампа и Си Цзиньпиня для подписания торгового соглашения. Министр финансов США С. Мнучин сообщил о близкой готовности 150 страничного документа, хотя ещё предстоит сделать много работы. Оператор индексов MSCI объявил о том, что планирует в четыре раза увеличить число китайских акций класса «А» в своих индексах. Статистика по Азии вновь весьма неоднородная. Безработица в Японии выросла в январе до 2,5% с 2,4% в декабре. Китайский индекс деловой активности в производственной сфере от Caixin поднялся до 49,9 п. в феврале с 48,3 п. в январе. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21630,02 п. (+1,14%), Hang Seng — 28681,34 п. (+0,17%), Shanghai Composite — 2942,88 п. (+0,07%).

Нефть начала новый день ростом. Позитивные новости о близком заключении торгового соглашения между США и Китаем снимают часть рисков, связанных с замедлением роста спроса в дальневосточном регионе. Экспорт Венесуэлы упал в феврале до 920 тыс. баррелей в сутки. С другой стороны, Минэнерго США объявило о продаже 6 млн баррелей из стратегических запасов для финансирования модернизации хранилищ. Золото как индикатор геополитических рисков весьма расслаблено отнеслось к конфликту между Индией и Пакистаном, в котором стороны обмениваются бомбовыми ударами и воздушными боями с десятками самолётов. Резервы SPDR Gold Trust сократились накануне на 4,1 тонну до 784,22 тонн. Более сильное влияние на жёлтый металл оказывает рост доходностей по американским казначейским обязательствам. 10-летние долговые бумаги США показали рост доходности до 2,72%. К 9:00 мск Brent — $66,7 (+0,59%), WTI — $57,49 (+0,47%), золото — $1312,8 (-0,25%), медь — $6489,33 (-0,15%), никель — $13080 (+0,23%), палладий — $1502,6 (+0,07%), платина — $873,1 (-0,24%).

Индекс доллара подрастал на 0,06% до 96,163 п. К 9:00 мск пара EUR-USD торговалась на уровне $1,137 (+0,01%), GBP-USD — $1,326 (-0,05%), USD-JPY – 111,72 (+0,31%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Нефть дорожает, азиатские рынки растут. Основные надежды вновь обращены на торговую сделку между США и КНР, которая может быть заключена уже в середине марта. Тема ограничительных мер для РФ пока отошла на второй план. В пятницу ожидаются отчёты «ТМК» по МСФО, Мail.ru по МСФО, «Детский мир» по МСФО. В начале дня ждём небольшого роста по индексу МосБиржи, а также попытки рубля укрепиться до 65,75 за доллар.