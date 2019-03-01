Индекс-провайдер MSCI объявил результаты консультаций о дальнейшем увеличении весов китайских акций класса А в своих индексах. Агентство решило в четыре раза увеличить веса акций компаний с высокой капитализацией в три одинаковых этапа (в мае, августе и ноябре 2019 г.), при этом акции ChiNext будут включены в индексы с мая, а акции компаний средней капитализации – с ноября.

По нашим оценкам, общий вес китайских акций класса А в ноябре достигнет 3,2% против 0,7% в настоящий момент. Из-за увеличения веса китайских акций класса А отток пассивных инвестиций с других развивающихся рынков может достигнуть 10 млрд долл., и вдвое больше – если учитывать эффект от включения Саудовской Аравии и Аргентины. Отток средств из России в результате вышеописанных событий может составить 0,7 млрд руб.

У этого решения есть два важных отличия по сравнению с предлагавшимся изначально MSCI вариантом: более ранее включение в индексы акций компаний средней капитализации (в 2019 г. вместо предполагаемого MSCI изначально мая 2020 г.) и разделение на три этапа повышения весов компаний с высокой капитализацией (изначально MSCI предлагал два этапа). Мы полагаем, что в мае вес акций класса A достигнет 1,4%, в августе – 2,0%, в ноябре – 3,2%. Соответственно, отток пассивных инвестиций с других развивающихся рынков, по нашим оценкам, в мае и августе составит 2,6 млрд долл. и 4,4 млрд долл. – в ноябре.

Напомним, ранее MSCI включил Саудовскую Аравию и Аргентину в индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets. Акции компаний Саудовской Аравии будут добавлены двумя равными траншами в мае и августе, а Аргентины – одним траншем в мае. Связанное с этим давление на другие развивающиеся рынки совпадет по времени с эффектом от включения в индексы китайских акций класса A. По нашим оценкам, майское включение Саудовской Аравии и Аргентины приведет к оттоку с других развивающихся рынков 4,5 млрд долл. и 1,1 млрд долл. соответственно, а удвоение веса Саудовской Аравии вызовет отток еще 4,4 млрд долл. в августе.