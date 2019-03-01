«Детский мир» продемонстрировал сильные показатели. Темпы роста продаж на уровне конкурентов, 19,5% по количеству магазинов и 11% по торговой площади. При этом, динамика выручки соответствует темпам роста торговой площади. Также незначительно сократилась рентабельность продаж по итогам года, маржа показателя EBITDA снизилась с 14,1 до 13,5%, а прибыли с 8,7 до 8,3%.

К негативным моментам можно отнести ухудшение продаж по сопоставимым магазинам. В 4-м квартале продолжилось снижение размера среднего чека и замедлился рост количества покупок. Рост продаж в сопоставимых магазинах по итогам года составил 4,3%, это на 2,9 п.п. хуже, чем годом ранее. Также обращает на себя внимание рост долговой нагрузки с 1,0 до 1,4х EBITDA. Также увеличился бухгалтерский дефицит собственного капитала, преимущественно, из-за роста кредитов и обязательств по аренде. На мой взгляд, эти факторы обусловили достаточно консервативную реакцию инвесторов на отчетность.

Мы считаем «Детский Мир» одним из лучших публичных ритейлеров в России. Рост долга связан с расширением бизнеса. Нагрузка ниже 2х EBITDA не является опасным уровнем. Динамика среднего чека и количества покупок может быть достаточно волатильной, и ухудшение показателей в 4 квартале не свидетельствует о глобальных негативных тенденциях. Наоборот, меры социальной поддержки семей способствуют росту продаж детских товаров. ROA «Детского мира» по итогам года составила 8,3%, что достаточно неплохо, у конкурентов рентабельность активов в диапазоне 3-7%. Р/Е ритейлера сейчас около 10, что также заметно ниже, чем у других компаний сектора. В 2019 году компания сможет рефинансировать обязательства к погашению (12,5 млрд руб.) по 8,5-9% годовых, т.е., ниже текущего уровня.

Прогноз на 2019 год: объем продаж 127 млрд руб., EBITDA – 4,1 млрд., прибыль 9-10 млрд руб., капзатраты 4,5 млрд руб.

Сохраняем рекомендацию ПОКУПАТЬ, цель 125 руб. на горизонте 12 месяцев.