Пружина сжимается все сильней и сильней. Рынок стоит как вкопанный и никуда не хочет идти. Который уж день мы видим одно и то же — с утра относительный негатив и уход рынков в небольшой минус, затем открытие торгов с небольшим гэпом вниз на 0,5% и дальнейший выкуп рынка с уходом к нулевым отметкам к окончанию основной торговой сессии. Ну а в последний час торгов начинают резвиться спекулянты и пытаются затащить рынок в зеленую или красную зону. Позавчера это был небольшой плюс, а вчера — небольшой минус. Вот и весь сценарий торгов. И это при том, что индексы продолжают стоять на значимых уровнях сопротивления, прохождение которых открывает путь наверх к историческим максимумам. Но вот только вопрос: а по силам ли быкам сейчас подняться на оставленные в конце лета — начале осени вершины?

Вчера по большому счету был повод пойти наверх. Этим поводом стал выход данных по ВВП за 4-й квартал, которые оказались лучше, чем ожидало большинство аналитиков. Но эта радость как-то прошла мимо участников рынка. Просто, скорее всего, эти данные уже учтены в ценах и поэтому реакция была совершенно нейтральной.

Если рассматривать вчерашние торги с точки зрения каких-то интересных корпоративных историй, то историй со знаком минус оказалось гораздо больше, чем историй со знаком плюс. К последним, безусловно, можно отнести реакцию участников рынка на вышедшую отчетность от компании Square (SQ, +2,42%). Здесь интересно посмотреть не на конечный результат, который может быть не сильно и впечатляет. Но вот если учесть, что котировки этих акций выбрались из ямы глубиной в —6% на премаркете, то общий рост в 8% за торги уже говорит о многом.

Строго обратную ситуацию мы увидели в акции известнейшей компании по резервированию отелей Booking Holdings (BKNG, —10,96%). Здесь акции падали в течение всей торговой сессии и закрылись на минимумах дня с потерей, как мы видим, почти 11% от своей стоимости.

К грустным историям вчерашнего дня безусловно стоит добавить еще и возможный отказ компании Bristol — Myers Squibb (BMY, +1,37%) от поглощения биотехнологической компании Celgene (CELG, —8,65%) из-за того, один из крупных миноритарных акционеров активно воспротивился этому поглощению. Что будет дальше, пока совершенно непонятно, и сделка, которая, казалось бы уже была всеми одобрена, вдруг подвисла и наверное какое-то время с ней будет полная неопределенность. Реакция инвесторов, как мы видим, была достаточно резкой и явно негативной. Потери акций Celgene оказались весьма значительными и вполне возможно, что падение на этом не остановится.

Ожидания рынка 1 марта

Зима позади (правда не в России), и появляются надежды на скорое появление зелени на полях и на деревьях. И… на фондовом рынке. Если вчера была на рынке безликая февральская «мряка», то сегодня вдруг откуда ни возьмись появились ростки оптимизма и надежды. И сразу же все рынки окрасились в свежий зеленый цвет возрождения. Откуда оптимизм? Да все оттуда же — с полей американо-китайской торговой «войны», которая, как многие надеются, все же подходит к концу.

По крайней мере сегодня ночью появилась информация, что стороны находятся в финальной стадии переговоров, и подписание итогового Договора о торговле возможно уже во второй половине марта на встрече в верхах между президентом Трампом и Председателем Си. Конечно же, участники рынка не могли пройти мимо такой позитивной новости и начали активно гнать котировки наверх.

Так, азиатские рынки сегодня закрылись в уверенном плюсе, дружно прибавив от 0,5% до 1,8%. Причем последняя цифра относится к Китаю, где рост главного китайского индекса Shanghai Composite не оставил ни малейших шансов на отыгрыш для медведей. Японский Nikkei — 225 хоть и вырос на меньшую величину, но все равно рост на 1,08% также заслуживает уважения. На европейских рынках также царит сегодня уверенный оптимизм. Возглавляет рост как и положено лидеру немецкий DAX, который к середине дня преодолел отметку в 1% роста. Остальные европейские индексы хоть и уступают немцам, но все равно дружно держатся на отметках роста более 0,5%.

Ну и наконец, фьючерсы на основные американские индексы. Здесь тоже нет никаких сомнений в намерениях быков все же прорвать оборону, которая была выстроена в последние дни и попытаться расчистить путь наверх. Кстати, поскольку прошедшая неделя была тихой и спокойной, то сегодня нужен совсем небольшой рост (в пределах 0,5%), чтобы все индексы закрыли текущую неделю в плюсе. И если настрой участников рынка сохранится таким же, каким мы его наблюдаем в первой половине дня, то можно рассчитывать сегодня на рост гораздо больший — по крайней мере от 1% и выше.