Прогноз результатов "Интер РАО" за 2018 г по МСФО: чистая прибыль выросла на 32,9%
Мы ожидаем роста выручки на 6,9% г/г, EBITDA – на 22,5%, а чистой прибыли – на треть. Хорошие финансовые показатели обусловлены положительной динамикой основных сегментов – в генерации денежные потоки поддержаны платежами ДПМ, сбытовой сегмент показал рост на 4,3%, а Трейдинг (экспорт э/э) должен показать рост благодаря ослаблению курса рубля. В ближайшей перспективе Интер РАО должна выставить
Последний раз менеджмент встречался с инвесторами в конце прошлого года, где представил достаточно подробный прогноз на перспективы развития компании и планы по участие в программе модернизации. Сейчас можно ждать большей конкретики по объемам мощности, которая будет заявлена на аукцион компанией. Кроме того, на пресс-конференции, возможно, будут раскрыты детали готовящегося стратегического плана-2025.
Мы не ожидаем значительной реакции рынка на публикацию отчетности, поскольку улучшение финансовых показателей компании пока не выливаются в дополнительные дивиденды миноритариям. Рынок ждет от компании увеличения дивидендных выплат и конкретики касательно использования свободных денежных средств, а эти вопросы менеджмент не комментирует.
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