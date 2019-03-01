Акции Mail.ru выросли на отчетности на 1%. Бизнес ИТ-гиганта растет как за счет традиционных сегментов (интернет-рекламы на сайтах, в приложениях, в т.ч. в мобильных играх и социальных сетях), так и за счет новых направлений таких, как доставка еды, где за год выручка увеличилась на 48%. Основу бизнеса составляет именно онлайн-реклама, игры и соцсети, на прочие направления приходится менее 7% выручки. Скорректированный показатель EBITDA достиг 22,2 млрд руб., увеличившись на 13,9% по сравнению с прошлогодним уровнем. Прибыль за год выросла на 6,4%, до 14 млрд руб.

Тем не менее краткосрочная реакция инвесторов на отчетность не может переломить общего тренда: за год котировки Mail.ru просели более чем на 40%. Выручка растет опережающими темпами к прибыли, а бизнес довольно сложно структурирован. С одной стороны, компания бурно развивается: по продажам интернет-рекламы она абсолютный лидер. С другой стороны, интерес инвесторов к бумагам российских ИТ- и медиакомпаний сейчас ослаб, фокус их внимания сместился на другие сектора.