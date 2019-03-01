При достаточно позитивном фоне у российского рынка не хватает мотивации для роста. Неожиданно солидный рост американской экономики в IV квартале вновь возвращает на первый план вопрос о возможном повышении ставки ФРС раньше, чем это ожидают на рынке. Соответственно, инвесторы склонны проводить ревизию привлекательности рискованных активов. К тому же у российских активов остаётся нерешённым вопрос будущих американских ограничений, которые, вероятно, не будут столь «суровыми», но всё же усложнят жизнь отечественной экономике. К слову говоря, индекс активности в обрабатывающих отраслях РФ снизился в феврале до 50,1 п. с 50,9 п. в январе. «ТМК» отчиталась о росте выручки и скорректированного показателя EBITDA на 16%. Однако реакция рынка на отчёт была незначительной. В лидерах дня оказались акции «Магнит», «САФМАР» и «ОГК-2». Впрочем, энергетики смотрелись существенно лучше, чем другие сектора, так как считаются защитным активом. Среди самых слабых бумаг были Polymetal, X5 Retail Group и «Полюс». Слабость производителей драгоценных металлов можно связать с ростом доходностей американских казначейских обязательств, что негативно для золота. Активность на рынке немного снизилась и к середине дня объём сделок на основной секции Московской Биржи едва составил 14 млрд рублей.

Сам рубль пытался укрепляться. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4360 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,86%, недельная до 7,88%, а месячная осталась на уровне 8,24%. В пятницу незначительно укреплялись все сырьевые валюты, реагируя на слухи в прессе о финализации соглашения США и Китая по торговым вопросам, а также о подготовке встречи в верхах на середину марта для подписания документов. В целом на ближайшие дни у сырьевых валют нет особых поводов для повышенной волатильности. Единственно, для рубля могут поступить какие-либо новости из американского Конгресса, где проходит проработку законопроект о «противодействии агрессии Кремля».

Европейские индексы торговались в плюсе, также реагируя на прогресс торговых переговоров США и Китая. Впрочем, рост уже носит сдержанный характер, так как после КНР США могут начать торговую войну с Европой. Статистика дня получилась весьма разнообразной. Безработица в Германии осталась на уровне 5%, а вот в еврозоне снизилась в январе до 7,8% при ожиданиях сохранения на уровне 7,9%. Розничные продажи в Германии выросли за январь на 3,3% при ожиданиях роста лишь на 1,9%. Индекс производственной активности еврозоны составил 49,3 п., предварительная оценка была ниже. В Великобритании аналогичный показатель снизился до 52,0 п. с 52,6 п. в январе. Инфляция в еврозоне выросла в феврале до 1,5% по сравнению с 1,4% в декабре. С другой стороны, базовый индекс потребительских цен замедлил рост до 1% по сравнению с 1,1% в январе. Британское издание The Sun пишет о том, что парламентарии, выступающие за выход из Евросоюза, намереваются поддержать вариант Терезы Мэй по условиям выхода в обмен на то, что она покинет свой пост раньше срока.

На рынке нефти без перемен. Котировки незначительно подрастали в рамках европейских торгов. Одной из главных тем прошедшей недели было заявление Д. Трампа о том, что цена нефти вновь слишком высокая, а нефтяной картель OPEC должен сократить свои усилия по повышению стоимости барреля на рынке. Между тем в OPEC отреагировали консолидированным отказом следовать запросу из Вашингтона, что позволило нефти вернуться к значениям, близким к максимуму текущего года. Структура ближайших контрактов постепенно выравнивается. Разницы между майским Brent и августовским почти нет. Поставки в ноябре на $0,3 дешевле майских. В феврале 2020 года нефть уже стоит на $0,8 дешевле, а в мае 2020 года разница составляет уже $1,2.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на возможный рост рынка в пределах 0,7% в начале торгов. На вечер остаётся довольно много статистики, включая доходы и расходы американцев, а также цены личного потребления. Позднее выйдут индексы производственной активности, а также индикатор потребительского доверия университета Мичигана. Однако в начале торгов американские инвесторы будут действовать на волне информации о подготовке саммита лидеров США и КНР для подписания торгового соглашения. Отечественный рынок не участвует во внешнем оптимизме, продолжая консолидацию в ожидании новостей по американским ограничениям для РФ.