Tesla обновила стратегию, в частности анонсировав долгожданное снижение цены за Model 3 до $35 тыс. Компания намерена сфокусироваться на повышении маржинальности. В настоящее время Tesla сама производит 80% комплектующих при среднем показателе по индустрии электромобилей 20%. Компания закроет офлайновые торговые точки и будет продавать свои машины только через интернет. Это удачное решение, которое позволит снизить не только операционные, но и юридические издержки, сократить количество судебных исков из-за запрета в США о продаже автомобилей напрямую (только через дилеров).

Илон Маск оценивает сокращение издержек на 5–6%. Стоит отметить, что речь, скорее всего, идет о Selling, General & Administrative (SG&A). В текущем году экономия на 378 магазинах составит $150–200 млн. Правда, на фоне общих издержек, которые в прошлом году составили $21,7 млрд, возможность сэкономить $200 млн выглядит не очень впечатляюще. Но стоит иметь в виду, что такой объем средств Tesla будет высвобождать ежегодно. В целом переход к онлайн-торговле больше подходит Tesla, как более инновационный. Считаю негативную реакцию рынка на эту новость неоправданной и сохраняю целевую цену на уровне $342.