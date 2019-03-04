Утром индексы РФ и рубль могут выйти в плюс
Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного растут после падения в пятницу, а сигналы с мировых фондовых площадок в основном оптимистичны.
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились ростом трех основных индексов на 0,4-0,8%. Инвесторы ждали благоприятных новостей с торгового фронта. Индекс S&P500 при этом завершил день чуть выше психологически важной отметки 2800 пунктов.
Фьючерс на индекс S&P500 с утра прибавляет около 0,4%. Поддержку настроениям оказывают сообщения СМИ о том, что Китай и США уже в конце марта могут подписать окончательное торговое соглашение. Стороны, как сообщается, находятся на заключительном этапе консультаций.
Торги в Европе завершились на умеренно оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,4%.
На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно позитивная динамика. Японский Nikkei 225 увеличился на 1%. На площадках Китая индексы растут на 1-2%. На выходных в СМИ поступили сообщения о возможной отмене большинства или всех пошлин на импорт товаров из КНР ввиду успешного хода торговых переговоров. Кроме того, позже в марте должен состояться саммит лидеров США и Китая.
Нефтяные фьючерсы с утра повышаются менее чем на 0,5% после падения в пятницу. Котировки Brent находятся выше 65 долл, а WTI – выше 55 долл, скорректировавшись от 3-месячных максимумов. В конце прошлой недели цены оказались под давлением ввиду слабых данных об активности в промышленном секторе США. Отчет Baker Hughes при этом показал снижение числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе 10 единиц, до 843 единиц – позитивно для цен.
Основные события недели: окончательные индексы деловой активности в секторе услуг Китая, стран Европы и США, розничные продажи еврозоны, данные по рынку жилья США, пересмотренный ВВП еврозоны в 4-м кв, заседание ЕЦБ, внешнеторговый баланс Китая, ключевой отчет о состоянии рынка труда США.
Финансовые результаты по МСФО за 2018 г представит Московская биржа, наблюдательный совет компании также даст рекомендации по дивидендам. Сбербанк представит финансовые результаты по РСБУ за январь-февраль 2019 г. АЛРОСА опубликует данные по продажам за февраль 2018 г.
Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги пятницы в небольшом минусе, оставаясь ниже психологически важных отметок 2500 и 1200 пунктов, но при этом удерживая среднесрочные поддержки 2420 и 1140 пунктов (средние полосы Боллинджера недельных графиков).
Рубль при этом изменился разнонаправленно против доллара и евро. Пара доллар/рубль осталась чуть ниже 66 руб, а пара евро/рубль – чуть ниже 75 руб. Обе пары все еще находятся чуть выше средних полос Боллинджера дневных графиков (65,80 руб и 74,70 руб), что открывает им дорогу для движения в ближайшие дни в район 66,65 руб и 75,45 руб соответственно (верхние полосы Боллинджера). Повышательный импульс, однако, пока еще слаб.
Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от увеличения мировой склонности инвесторов к риску и могут выйти в плюс. Торговый вопрос, однако, вряд ли станет определяющим для нашего рынка, который по-прежнему находится в ожидании санкционных новостей. В связи с этим повышение как фондовых индексов, так и рубля, скорее всего будет, умеренным.
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