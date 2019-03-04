Российский рынок почти не участвует в забеге оптимистов, которые ждут соглашения между Китаем и США. Главным источником сдержанности отечественных инвесторов остаётся неопределённость, связанная с американскими планами по сдерживанию РФ. Озвученные в сенате предложения могли бы негативно сказаться на общем состоянии российского финансового рынка, но также приведут к потерям американских компаний. Поэтому интрига остаётся в том, какой «средний» вариант устроит демократов и республиканцев, которые уже начали борьбу за президентское кресло, хотя само голосование состоится лишь через полтора года.

В остальном отчётность отечественных корпораций пока остаётся позитивной, бюджет беспокойств не вызывает. Поэтому режим консолидации остаётся наиболее вероятным сценарием на ближайшую неделю. Соответственно, индекс МосБиржи продолжит торговаться в диапазоне 2450-2500, а рубль в диапазоне 65,0-66,5 за доллар.