Недавняя порция макроэкономической статистики, опубликованная в США на прошлой неделе, заставляет задуматься, не преждевременны ли опасения о спаде экономики. Рост ВВП в 4-м квартале побил ожидания рынка, составив 2,6%. Резко подскочил и индекс доверия потребителей, публикуемый Conference Board. Индекс уверенно отвоевал потерянные за последние предыдущие два месяца уровни, что коррелирует с преимущественно хорошей отчётностью ритейлеров, продолжение которой ожидается на этой неделе.

На фоне низких ставок взлетели и показатели рынка недвижимости. Выдано рекордное за 8 месяцев число разрешений на строительство. Кроме того, сильно вырос индекс незавершённых продаж – показатель будущего числа заключённых сделок по купле-продаже жилых домов, квартир и кооперативов. Картину немного портит замедляющаяся производственная активность.

Несмотря на всплеск положительных сигналов из реального сектора, очевидно, что экономика США замедляет рост. В дело вступает ФРС, которая заявляет о гибкости денежно-кредитной политики, то есть де-факто о готовности не повышать ключевую ставку, если этого потребует положение дел. По сути, идёт продление экономического цикла, которое выражается в сиюминутной нормализации на долговом рынке: спреды доходности незначительно расширяются.

Текущее положение дел может тянуться долго. Достаточно сравнить продолжительность инверсии перед кризисом 2007-2008 и тот короткий период, который экономика проходит сейчас. Из графика видно, что рецессии (обозначена серым) непосредственно предшествует не столько инверсия кривой доходности, сколько следующее за ней резкое расширение спредов.

Это значит, что мы в самом начале пути, и ждать экономического спада в США в ближайшее время не следует, хотя самый затяжной шатдаун в истории добавит ложку дёгтя. Крупные инвестиционные банки США оценивают риск рецессии в 2019 году в пределах 25%.

В Европе статистические данные не радуют. И без того слабая экономика блока нуждается в дополнительном стимуле в виде целевого долгосрочного кредитования (TLTRO). Как следует из протоколов заседания, ЕЦБ начал готовить соответствующие меры. Уже сейчас немецкие 10-летние гособлигации приносят меньше 0,2% годовых против примерно 2,8% по американским трэжерис, смягчение монетарной политики ЕЦБ приведёт к дальнейшему падению доходностей немецких бондов.

Если добавить к общей картине замедляющуюся деловую активность в Китае, то получится, что риски глобальному росту в этот раз исходят не из США, а в самой Америке этому будет сопротивляться ФРС. Это и оттягивает момент рецессии.

На неделе будет опубликована новая статистика по рынку труда, по деловой активности в сфере услуг и по сектору строительства. Экономические данные за период после шатдауна прояснят перспективы американской экономики на 2019 год.