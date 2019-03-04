Вслед за пересмотром перспектив валют развивающихся стран наши коллеги из Societe Generale пересмотрели прогнозы по валютам G10. Наиболее интересным для нас видится снижение траектории EUR/USD в 2п’19. Несмотря на то, что на текущих уровнях (EUR/USD 1.137) пара измождена политическими передрягами, а ее среднесрочное равновесие видится вблизи 1.35 (фундаментальное равновесие к 2023 году), целью пересмотра прогноза стала констатация факта смягчения риторики американского и европейского регуляторов. В результате, прогнозная траектория потеряла порядка 5 пунктов в 3к’19 и 4к’19 до уровней 1.17 и 1.20, соответственно.

Для прогноза по паре EUR/RUB это выглядит существенным изменением предпосылок и обещает достижение отметки 81.0 к концу года. Мы испытывает некоторые сомнения относительно длительной устойчивости тренда на ослабление рубля против единой европейской валюты, однако, рекомендуем диверсифицировать вложения на случай временного разворота пары EUR/USD под давлением «словесных» атак Д.Трампа и поступательного разрешения политических противоречий в ЕС.

Рубль завершил неделю вблизи отметки 66.0 против доллара (65.93, +0.8% за прошедшую неделю). Уже с начала сегодняшних торгов валюта уверенно вернулась к 200-дневному среднему значению (65.77). EUR/RUB торгуется слабее технических индикаторов (то есть рубль в моменте выглядит крепче трендового значения), что поддерживает идею накопления позиций в паре.