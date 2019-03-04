На этой неделе в центре внимания будет отчет Росстата о темпах роста потребительских цен в феврале. По нашим оценкам, в отчетном месяце инфляция составила +0,5% м/м и +5,3% г/г. Это меньше нашей январской оценки на уровне +0,7% м/м, в связи с чем мы пересматриваем наш годовой прогноз по инфляции в меньшую сторону – до +4,5-4,7% г/г.

Что более важно, это вынудит ЦБ пересмотреть свой прогноз по инфляции на 2019 г. до 4,5–5,0%. Пересмотр прогноза по инфляции откроет возможности для снижения ключевой ставки (при прочих равных условиях). В этом случае главный вопрос заключается в том, пересмотрит ли регулятор прогноз по инфляции в марте, и тогда ставка может быть снижена на 25 бп уже в 1п19, или же в июне с переносом снижения ставки на 2п19?

Наш базовый сценарий по-прежнему предполагает, что пересмотр произойдет после марта, а повышенный диапазон прогноза по инфляции (5,0–5,5%) будет объясняться необходимостью собрать больше данных и сохраняющимся рисками повышенной инфляции иной природы.

ЦБ РФ опубликует ряд экономических индикаторов, включая подробные данные об объеме прямых инвестиций в Россию и из России за рубеж (в том числе статистику по прямым иностранным инвестициям на уровне субъектов РФ), а также данные по динамике сектора страхования в 2018 г. (включают такую статистику, как объем комиссионных доходов по типу страхования и количество зарегистрированных лиц в системе ОМС по регионам).

Наконец, во вторник Минфин объявит свою оценку дополнительных нефтегазовых доходов в марте. Мы полагаем, что общая сумма составит около 260 млрд руб. против 194 млрд руб. в феврале.