Мировые цены на железную руду в феврале существенно не изменились, однако предложение на рынке продолжило уменьшаться в связи с трудностями у бразильской Vale. В результате цены на лом начали догонять котировки железной руды, при этом цены на сталь в регионе с поставкой по Черному морю восстановились до полного исчезновения дисконта. Февральские тренды по-прежнему благоприятствовали интегрированным производителям плоского проката – НЛМК и Северстали, а ожидаемый в марте рост цен на внутреннем рынке должен оказать поддержку Евразу и ММК.

Основные тренды на рынках стали и сырья для ее производства в январе–феврале выглядели следующим образом.

Рост цен на низкосортную железную руду на фоне форс-мажора у Vale. Рынок железной руды остался под давлением ввиду объявления компанией Vale форс-мажора по ряду контрактов на поставку железной руды и окатышей после остановки добычи на руднике Брукуту. Цены на низкосортную руду (58% Fe) в феврале выросли почти на 30%, а премия 62/58 за последние два месяца сократилась с 60% до 25%. Мы не исключаем ее дальнейшего снижения в краткосрочной перспективе – по меньшей мере, до справедливого уровня 15%.

Сталь из Китая подорожала, цены в других регионах пока отстают. Хотя чистый экспорт стали из Китая в январе значительно увеличился в годовом сопоставлении, внутренние и экспортные цены на горячекатаный рулон оттолкнулись от минимумов и в феврале подросли на 1–2% (рентабельность кислородно-конвертерного производства стали повысилась на 3%, до приблизительно 264 долл./т). Между тем цены на сталь на локальных рынках Европы и США пока отстают.

Дисконт на экспортный российский горячекатаный рулон сократился. Рост экспорта турецкой стали наконец замедлился, поскольку производство в стране начало падать ввиду снижения внутреннего спроса. В результате почти до нуля сократился дисконт в ценах горячекатаного рулона с поставкой на условиях FOB Черное море по сравнению с FOB Китай. Экспортная цена рулона в феврале поднялась на 8%, до 525 долл./т, при этом цены на заготовку выросли на 13%, до 490 долл./т. Крупные российские производители объявили о повышении цен на 5-6% в марте, однако, по нашему мнению, в апреле можно ожидать подорожания еще на 5%.

Цены на арматуру должны вырасти ввиду подорожания лома. Повышение цен на лом с поставкой по морю привели к росту экспорта и сокращению предложения на внутреннем российском рынке, в результате чего разница в ценах между ломом и арматурой в феврале сократилась на 33%, до 93 долл./т (по сравнению со средним значением 180 долл./т). Мы полагаем, что арматура может начать дорожать в марте-апреле, поскольку для восстановления разницы цены на нее должны подрасти более чем на 20% (производители пока объявили о повышении в марте лишь на 4–6%).

Спрос на российском рынке заметно увеличился в январе. Внутреннее потребление стали в январе увеличилось на 4% г/г, поскольку спрос на сортовой прокат (в основном арматуру) продолжил расти и опередил в динамике по-прежнему слабый спрос на плоский прокат.

Влияние на компании сектора. Рост экспортных цен на сталь должен благоприятно сказаться на финансовых показателях НЛМК и Северстали, а ожидаемое в марте повышение цен на внутреннем российском рынке будет позитивным фактором для Евраза и ММК.