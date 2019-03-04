На глобальных площадках в утренние часы понедельника наблюдается оптимизм в отношении рисковых активов на фоне информации о том, что США и Китай находятся на финальной стадии заключения торговой сделки. Об этом сообщает The Wall Street Journal, отмечая, что китайская сторона в результате сделки может снизить тарифы на сельскохозяйственную, химическую и автомобильную продукцию из США в ответ на смягчение политики Штатов в отношении импортных пошлин на китайские товары. Кроме того, издательство сообщает о том, что встреча лидеров США и КНР может состояться 27 марта. Пара EURUSD в моменте торгуется в районе отметки 1.137. На этой неделе внимание участников рынка будет направлено на заседание ЕЦБ, которое состоится в четверг. Европейский регулятор представит обновленные прогнозы по экономическому росту европейской экономики, которые, с большой вероятностью, будут пересмотрены вниз. Тем не менее, ЕЦБ вряд ли озвучит какие-либо новые шаги в отношении монетарной политики, отложив решение до апрельского заседания. Кроме того, на пятницу запланирована публикации статистики по рынку труда в США, которая может в очередной раз указать на хорошее состоянии американской экономики. В результате, европейская валюта на конец недели может ослабить свои позиции в паре с долларом.

Российский валютный рынок

На старте недели рубль частично восстанавливает позиции после завершения прошлой недели вблизи отметок 66 и 75 в парах с долларом и евро. Поддержку российской валюте оказывает оптимизм на развивающихся рынках но фоне новостей о возможном скором заключении торговой сделки между США и Китаем. Фактором поддержки для рубля в рамках недели может оказаться публикация в среду данных по инфляции за февраль. Мы ожидаем инфляцию на уровне 5,3% по итогам февраля, то есть по-прежнему ниже прогнозного диапазона ЦБ на первый квартал (5.5-6%). Сохранение более слабой, чем ожидалось, динамики инфляции может подкрепить уверенность инвесторов в отсутствии поводов для ужесточения политики Банка России и, как следствие, создать дополнительный спрос на ОФЗ, в том числе и со стороны нерезидентов. На этом фоне в рамках недели рубль может попытаться вернуться ближе к нижней границе диапазона 65-66 в паре с долларом. В паре с евро российская валюта может чувствовать себя несколько лучше, чем в паре с долларом, поскольку предстоящее 7 марта заседание ЕЦБ несет в себе определенные риски для европейской валюты. В коммюнике и пресс-конференции по итогам заседания могут появиться некоторые детали относительно возможного запуска новой программы поддержки ликвидности банковского сектора в ответ на явное замедление европейской экономики.