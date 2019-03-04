Нефть подешевела несмотря на сокращение добычи в странах ОПЕК и снижение активности буровиков в США, инвесторы опасаются снижения спроса; сегодня их должны обнадежить перспективы американо-китайского торгового соглашения. Сегодня утром фондовые рынки идут вверх, т. к. вчера ночью многочисленные источники сообщили, что США и Китай наконец близки к заключению торгового соглашения, которое должно упростить доступ на рынок КНР для нескольких важных секторов американской экономики.

Мы полагаем, что сегодня слухи о возможной отмене повышенных пошлин на импорт из Китая должны поддержать цены на нефть, и котировки Brent во второй половине дня могут превысить $66/барр., поскольку в целом сегодня не ожидается большого количества новостей, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.