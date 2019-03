Первый день весны был отмечен явным ростом оптимизма. Основной была все та же причина — возможность подписания американо-китайского торгового соглашения уже в самое ближайшее время. Это нашло свое отражение в походе индексов то вверх с ростом чуть ли не в 1%, то вниз — к нулевым отметкам. К счастью, особого негатива никто из участников рынка не увидел, поэтому, несмотря на постоянные небольшие коррекции, пятничные торги завершились достаточно уверенным ростом. Это позволило индексам S&P500 и NASDAQ закрыть неделю в плюсе с ростом 0,39% и 0,9% соответственно. Только Dow Jones чуть-чуть подкачал. Но его снижение на 0,02% за прошедшую неделю можно признать чисто символической жертвой нынешней безыдейности, которая царила фактически все предыдущие дни.

Самое приятное, что те тренды, которые наблюдались в ходе пятничных торгов, свидетельствуют о явно позитивном настрое участников рынка. Главный тренд — это переход инвесторов из акций защитных в акции секторов, которые являются главными драйверами роста. К последним безусловно в первую очередь следует отнести акции полупроводниковых и микро-чиповых компаний во главе с Micron Technology (MU, +1,71%) и NVidia (NVDA, +1,42%), а также акции биотехнологических компаний. Кстати, именно благодаря последним лучшим сектором по итогам недели оказались акции медицинского сектора, выросшие в среднем на 1%. И это несмотря на то, что в течение всей недели в этом же секторе под очень сильным давлением находились акции компаний, работающих в сфере страхового медицинского обслуживания.

Из наиболее печальных событий прошедшей недели следует отметить акции продовольственного гиганта Kraft Heinz (KHC, —2,38%) и Tesla (TSLA, —7,84%). Первые падали всю неделю и небольшой отскок в четверг стал лишь краткосрочной остановкой в падении. Так что пока перспективы этих акций весьма печальны. Что же касается Tesla, то здесь как всегда во всем виноват Илон Маск, который обещал всем выдать супер новость, но в итоге эта супер новость всех разочаровала (перевод всех продаж авто в режим on-line) и оптимизма фанатам Tesla совершенно не прибавила.

Компания The Gap (GPS, +16,18%) в пятницу объявила о spin-off и выделении из своих недр в самом ближайшем будущем бренда Old Navy. Инвесторы восприняли это сообщение, пожалуй, даже с излишним энтузиазмом. Акции The Gap сразу после выхода этой информации улетели в открытый космос и прибавляли более 30% к закрытию предыдущего дня. Но к концу торгов страсти немного улеглись и рост в итоге составил более приличную цифру — «всего» 16%.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 4 МАРТА

Если смотреть на котировки всех основных мировых индексов, то может сложиться впечатление, что инвесторов всего мира охватил какой-то совершенно безумный оптимизм. Красных пятен на фондовом небосклоне сегодня просто нет. А китайский индекс Shanghai Composite вообще забрался на максимумы с июня прошлого года. И все это основано на предположениях, что Трамп с Си Цзиньпином все же сумеют договориться и подпишут торговое соглашение. В ближайшие дни и, возможно, вплоть до подписания договора (если, конечно, оно состоится) у нас есть шансы увидеть небольшое повышательное ралли с выходом индексов к максимумах конца лета — начала осени прошлого года. В любом случае надо быть очень осторожными, поскольку глобальную большую коррекцию никто не отменял и к ней в любом случае надо готовиться.

Что же касается текущей недели, то она станет фактически финальным аккордом сезона отчетности. На этой недели отчитается целый ряд интересным компаний, связанных с ритейлингом. Отчетность от таких знаковых ритейлинговых компаний как Target (TGT), Dollar Tree (DLTR), Kroger (KR) и Costco (COST) дадут исчерпывающую картину о текущем состоянии ритейлинга в США.

Кроме этого будет еще целый ряд инвестиционных конференций и встреч с инвесторами (например, у Exxon Mobil (XOM) и у Advanced Micro Devices (AMD), мимо которых многие участники рынка также не смогут пройти равнодушными.