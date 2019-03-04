Российский фондовый рынок завершил второй месяц года умеренным снижением по основным индексам. Рублевый индекс Мосбиржи упал на 1,4%, в начале февраля обновив исторический максимум, а долларовый РТС потерял 2,1%,опустившись с пика апреля прошлого года.

Настроения на мировых фондовых площадках в феврале в целом оставались благоприятными. США и Китай продолжили движение в сторону заключения торгового соглашения, а американская сторона отсрочила повышение пошлин на импорт, ранее назначенное на 1 марта. Тем не менее окончательная сделка еще не заключена, а ряд спорных вопросов сохраняется. Российские индексы, тем не менее, застопорили рост в связи с возобновлением санкционных разговоров. Новые ограничения против РФ еще не приняты и обещают быть менее жесткими, чем предполагалось, но оптимизма как резидентам, так и зарубежным покупателям сама перспектива не добавляла.

Рубль в феврале предпринимал как попытки роста, так и снижения, но в целом показывал боковую динамику. Возобновление покупок валюты центробанком для Минфина не оказало существенного давления на российскую валюту. ЦБ РФ при этом сохранил ключевую процентную ставку на уровне 7,75%. Пара доллар/рубль по итогам месяца выросла примерно на 0,8% и завершила февраль чуть ниже 66 руб. Пара евро/рубль увеличилась на 0,15%, оставшись на уровне 75 руб.

Нефтяные котировки, после небольшой понижательной коррекции в начале февраля, вернулись к росту, достигнув новых 3-месячных максимумов. Цены на нефть WTI увеличились на 6,4%, поднявшись выше 57 долл. В течение февраля котировки опускались к 51 долл. Цены на нефть Brent выросли на 6,7%, завершив месяц в районе 66 долл. В феврале Brent опускалась к 60 долл. Поддержку рынку оказывало главным образом более ограниченное предложение – данные различных источников подтвердили сокращение нефтедобычи ОПЕК+ в январе и феврале в рамках заключенной сделки. Кроме того, поставки из Ирана и Венесуэлы также снизились из-за американских санкций, а спрос на нефть оставался относительно высоким.

Чего ожидать? Росту мешает санкционная неопределенность

Техническая картина по рублевому и долларовому индексам РФ в начале марта складывается умеренно негативной. Индексы Мосбиржи и РТС после движения к новым максимумам в начале месяца скорректировались вниз и еще обладают некоторым потенциалом краткосрочного снижения (2410 и 1140 пунктов). Среднесрочный тренд до закрепления ниже указанных отметок, однако, сохраняется восходящим – “быкам” на этом временном периоде можно посоветовать зафиксировать как минимум часть прибыли в расчете на наращивание позиций в случае коррекции вниз и последующего улучшения внешнего фона.

Валютные пары в феврале не показали внятной динамики и остаются зажатыми в краткосрочных диапазонах. Доллар находится под давлением сопротивления 67,20 руб, при закреплении выше которого стоит ждать ускорения роста к 68,50 руб и выше. Ключевой поддержкой является отметка 65 руб – при ее пробое стоит ждать движения к 64,20 руб и ниже. Для евро важным сопротивлением выступает уровень 76 руб – его пробой откроет дорогу к 77,60-78 руб. Закрепление ниже поддержки 73,90 руб может способствовать откату в район 72,25 руб.

Нефтяные котировки начинают март в неплохой позиции для продолжения роста. Основной базой поддержки для цен Brent выступает отметка 63 долл – до её преодоления котировки с большей вероятностью (при пробитии 68 долл) будут держать курс на район 70,50 долл и выше. В обратном случае стоит ждать отката до 60 долл с риском ускорения продаж. Аналогичной поддержкой для котировок WTI выступает уровень 55 долл – при нахождении выше (и пробое 58 долл) стоит ждать движения к 60 долл, а в случае пробоя вниз – к 52,65 долл и ниже.

Таким образом, с технической точки зрения наиболее благоприятная для краткосрочных “быков” картина в начале марта складывается по нефти, да и то в случае подтверждения тренда и пробития ближайших сопротивлений. Фондовые индексы РФ при этом обладают некоторым потенциалом снижения, хотя при благоприятных внешних факторах также готовы вернуться к росту. Потенциал укрепления рубля на данный момент выглядит ограниченным.

С фундаментальной точки зрения ситуация для российских и зарубежных активов в марте складывается неоднозначной. Основным риском для рынка РФ продолжает оставаться санкционный вопрос – вероятно, самый жесткий рассматриваемый ранее вариант санкций не будет реализован, но ряд ограничений все же последует, что приведет к ухудшению настроений и выводу средств из российских активов (на долговом, фондовом рынке и в рубле). Даже в этом случае, однако, сохраняется вариант сдержанной реакции и стратегии «продавай на ожиданиях, покупай на фактах» — многое будет зависеть от характера ограничительных мер.

На мировых площадках открытым остается торговый вопрос – заключение соглашения с Китаем весьма вероятно, но не гарантированно. При позитивном сценарии США могут переключиться на разрешение торговых разногласий с Европой, где подходит срок выхода Великобритании из ЕС. На данный момент законодатели рассматривают вариант отсрочки Brexit при отсутствии соглашения и, значит, политическая неопределенность будет сохраняться.

На нефтяном рынке будут ждать подтверждения ограниченного предложения и могут начать спекулировать на тему судьбы сделки ОПЕК+ во втором полугодии. Цены еще обладают потенциалом повышения, но покупать на текущих уровнях уже довольно страшно. Впрочем, если мировые площадки захлестнет оптимизм в отношении торгового вопроса, нефтяные котировки также получат импульс для движения выше.

Таким образом, по российским акциям и рублю не стоит рассчитывать на ярко выраженные движения до определенности по санкциям, в то время как по нефти все еще имеет смысл держать “длинные” позиции.