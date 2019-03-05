В понедельник активность в секторе высоколиквидных бумаг оставалась подавленной (отчасти из-за рисков, связанных с возможностью усиления санкций со стороны США, отчасти из-за неопределенности в отношении деталей ожидаемой торговой сделки между США и КНР). Акции НЛМК (NLMK) подорожали на 2.7% после презентации обновленной стратегии и объявлении рекомендации совета директоров по дивидендам (5.8 руб. на акцию не считая промежуточных выплат, выше нашего прогноза). Аэрофлот (AFLT) также закрылся в плюсе (+1.6%), но после закрытия торгов стали известны финансовые результаты компании за год (МСФО), которые оказались заметно слабее прогнозов (конференц-звонок с менеджментом состоится сегодня в 16:00 мск). Тем временем отчетность по международным стандартам Лукойла (LKOH), хотя и оказалась в целом лучше прогнозов, не вызвала заметной реакции – акции компании подорожали на 0.8%. В минусе закрылись Газпром (GAZP, —1.5%), Алроса (ALRS, —1.3%), Магнит (MGNT, —1.1%).

Во втором эшелоне продолжается разнонаправленное движение цен. Обыкновенные акции Варьеганнефтегаза (VJGZ) подешевели на 11.5%, Полюса (PLZL) – на 4.8%. Тем временем в плюсе закрылись Росинтер ресторантс (ROST, +14.9%), Ставропольэнергосбыт (STSB, +14.2%), Самараэнерго (SAGO, +4.0%).

Фондовые индексы США понизились на 0.2% — 0.8%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые закрылись разнонаправленно, по азиатским также пока не сложилось единой динамики.

С позиций технического анализа, консолидация в области ниже 1200 пунктов по индексу РТС остается актуальным сценарием. Снижение правительством КНР целей по темпам роста ВВП оказало некоторое негативное влияние на спрос на развивающихся рынках, но оно было отчасти компенсировано сопутствующим решением о снижении ставки НДС для крупных предприятий.

На глобальном валютном рынке наметилось укрепление доллара США к корзине валют (индекс DXY), на внутреннем рынке пока сохраняется в силе консолидационный диапазон 65.5 – 66.0 по паре доллар-рубль.