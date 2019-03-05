На рынке рублевой ликвидности с середины прошлой недели сформировался устойчивый избыток, который в рамках текущей конструкции операционных механизмов абсорбировался регулятором посредством инструментов «тонкой настройки». За прошедшую неделю регулятор провел подряд три краткосрочных депозитных аукциона, объем предложения на которых плавно достиг 950 млрд руб. В результате, объем средств на депозитах ЦБ превысил лимит недельного аукциона (2.7 трлн против 2.3 трлн).

Тем не менее, сегодняшний недельный аукцион может вновь продемонстрировать снижение интереса банков к депозитам в связи с тем, что завтра начинается новый период усреднения остатков на корсчетах, а необходимость исполнения нормативов потребует возврата средств на корсчета. К слову, в последние дни остатки на корсчетах упали до 1.5 трлн руб., что существенно ниже усредненной «нормы» на уровне порядка 2.2 трлн руб.

В этой связи, позиции фронтальных ставок денежного рынка выглядят достаточно прочно с точки зрения баланса спроса и предложения ликвидности. Ruonia о/н начинает месяц у отметки 7.51%, а валютный овернайт своп демонстрирует небольшой дисконт к ключевой ставке (7.72%). Вопрос, который в контексте накопления навеса ликвидности волнует более всего, – как долго будут находиться на повышенных уровнях ставки среднесрочного фондирования, в первую очередь, Mosprime 3 мес. (8.64%). Мы полагаем, процесс займет несколько недель, так как один из наиболее актуальных индикативов – ставка 6 мес. депозитов Москвы – в последнюю неделю опустилась до 7.70%.