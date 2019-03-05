Российская валюта накануне чувствовала себя лучше аналогов, укрепившись на 0.3%, в то время как прочие валюты развивающихся стран находились в красной зоне. Сегодня внешний фон для рубля умеренно негативный с учетом обозначенных выше факторов давления на валюты развивающихся стран.

Ключевое событие для российского валютного рынка сегодня – это публикация Минфином предстоящих в марте объемов покупок валюты (в 12:00 по Москве). Консенсус прогноз предполагает увеличение объема покупок до 304 млрд. руб. за месяц (по сравнению с 250 млрд. руб. в феврале). Среднедневные объемы покупок также возрастут (с 12.5 млрд. руб. в день в феврале до примерно 15 млрд. руб. в марте).

По нашему мнению, фактор увеличения объема покупок валюты не окажет заметного влияния на курс рубля. Несмотря на рост, среднедневной объем покупок останется ниже январского, когда рубль сильно укреплялся, несмотря на операции Минфина.

Ближайшим риском для рубля остается представление спецпрокурором Мюллером своего секретного доклада об итогах расследования о связи предвыборного штаба Трампа с Россией. Вероятное обсуждение данного доклада в Конгрессе может вернуть санкционную тему в центр внимания российского валютного рынка на горизонте одного квартала.

Пока же актуальными для рубля остаются диапазоны 65-66 и 74-75 в паре с долларом и евро.