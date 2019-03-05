Сегодня в лидерах роста пребывали бумаги Polymetal (+1,64%) и котировки Детского мира (+1,03%). В лидерах падения былиакции Мегафона (-2,14%) и бумаги Аэрофлота (-1,73%).

С технической точки зрения акции Аэрофлота во вторник обновили минимум текущего года, после чего немного отступили наверх. ADX говорит о силе нисходящего тренда, предупреждая об опасности движения в район 91 руб про пробитии поддержки 94,05 руб. Даже в случае технического отскока потенциал роста бумаг, скорее всего, будет ограничен уровнем 100 руб.