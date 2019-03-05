Вчера рынок осадили и не дали ему расти. Но это совсем не значит, что теперь мы пойдем строго вниз. Конечно, это случится и, наверное, достаточно скоро, но все же не сейчас. Миролюбивый настрой участников рынка стабильно подпитывается надеждами на скорое подписание американо-китайского договора о торговле, и скорее всего, пока этого не произойдет, мы не увидим сильного ухода вниз. Так и будем «елозить» на месте с ростом и падением в полпроцента. Поэтому сидим и продолжаем «курить бамбук». Но покуривая этот самый бамбук, стоит подумать о тех акциях, которые у вас есть в портфеле. И особенно о тех, который имеют большой потенциал для падения. Вот от них точно нужно избавляться.

Что же касается дня текущего, то в принципе обстановка на мировых рынках стоит вполне спокойная. На азиатских рынках — динамика смешанная. Китай радуется снижению ставки НДС (ох, нам бы так!) и другим мерам по стимулированию экономики и вырос сегодня еще почти на 1%. Япония же решила сделать маленькую передышку, и ее главный индекс Nikkei — 225 сегодня немного снизился. Но потери все совершенно незначительные и составили всего 0,44%.

А вот Европа продолжает радовать инвесторов и вся окрашена в зеленый цвет. Рост, правда, не такой уж впечатляющий и измеряется несколькими десятыми процента, но все же любой рост это всегда лучше падения. Аналогичная ситуация наблюдается и во фьючерсах на основные американские индексы. Здесь тоже все плюсует на 0,2-0,3%. Однако, что будет во время торгов — никому не известно.

Если вчера рынок «шуганула» вниз статистика по совершенно незначительным показателям о затратах на строительство, то сегодня появятся макроданные гораздо более серьезные. Это целая серия PMI по промышленному сектору, сфере услуг и обрабатывающему сектору, а также данные о продажах новых домов. Особенно важны последние, поскольку именно там аналитика ожидают 10-процентное снижение продаж. А ведь может быть и хуже! В последнее время рынок недвижимости нас совсем не радует, и ситуация на нем становится все хуже и хуже.

Короче, пока — по итогам первой половины дня все хорошо, но… Вот это НО и не дает нам сильно радоваться. Слишком уж непонятная ситуация складывается сейчас, и поэтому в любом случае надо быть настороже и готовиться к худшему. Ну и заодно надеяться на Трампа с Си Цзиньпином. Судьба рынка сейчас в их руках.