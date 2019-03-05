В феврале динамика рубля была примерно такой же, как у аналогов: пара USD/RUB довольно стабильно держалась около отметки 66. Несмотря на смягчение позиции ФРС, рост валют развивающихся рынков в текущем году пока затормозился из-за опасений относительно глобального роста.

Рубль сохранял устойчивость, несмотря на то что в середине февраля в Сенат США был внесен новый санкционный законопроект. На фоне этих новостей пара USD/RUB на время выросла примерно на 2% (кроме того, временно повысилась подразумеваемая волатильность и доходность ОФЗ), однако эти колебания можно считать довольно умеренными по сравнению с резкими скачками, которые наблюдались в прошлом году, и рубль быстро отыграл потери. По нашим оценкам, геополитическая премия в курсе рубля в феврале увеличилась лишь на 1%. По-видимому, инвесторы стали меньше реагировать на разговоры о санкциях, предпочитая подождать конкретных шагов. Аналогичным образом складывалась ситуация в прошлом году, перед тем как в апреле были введены санкции против РУСАЛа.

Похоже, что геополитические риски в последнее время несколько ослабли. В Венесуэле сохраняется напряженность, но резкого ухудшения ситуации пока не наблюдается. Тем временем на Украине полным ходом идет предвыборная президентская кампания. 21 февраля министр иностранных дел Украины заявил, что украинские власти готовят новый проход военных кораблей через Керченский пролив, но пока никаких действий предпринято не было. На прошлой неделе в Конгрессе США прошли слушания, в том числе в комитете Сената по международным отношениям (где был представлен новый санкционный законопроект), однако и эти события не привели к появлению каких-либо новостей, касающихся России.

Волатильность большинства основных валют в последнее время существенно снизилась. То же самое можно сказать и про рубль, курс которого колебался в узком диапазоне на фоне низкой торговой активности и в отсутствие значимых факторов. Впрочем, как сообщают СМИ, на этой неделе генеральному прокурору США могут быть представлены результаты расследования, которое проводил спецпрокурор США Роберт Мюллер, так что геополитика может снова выйти на первый план и оказать давление на рубль, отмечают стратеги Sberbank Investment Research.



