Сегодня стало известно, что Министерство финансов России планирует с 7 марта вновь увеличить объём покупок валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила с 9,7 млрд до 15,5 млрд рублей в день. Учитывая отложенные покупки валюты Банком России, можно говорить о росте совокупных интервенций ЦБ и Минфина с 7 марта с 12,5 до 18,3 млрд рублей в день.

В условиях стабильности российского баланса услуг, балансов первичных и вторичных доходов, факторы счёта текущих операций, движения средств по финансовому счёту и накопления резервов продолжают оставаться центральными для курсообразования. Упрощённо можно говорить о том, что центральным фактором для курса рубля становится рисковый спред по России, в то время как благоприятное для курса влияние растущих цен на нефть с некоторым лагом нейтрализуется покупками валюты со стороны Минфина и ЦБ в рамках бюджетного правила, а также восстановления резервов денежного регулятора.

Последнее действие Минфина подтверждает наши предположения. Можно полагать, что 7 марта теоретический курс рубля (по нашей упрощённой оперативной модели) сдвинется в сторону текущего рыночного курса, ликвидировав потенциальный заметный upside для рубля.

В такой ситуации говорить о возможном резком укреплении курса рубля вряд ли стоит. Оно может произойти лишь в случае очень резкого, опережающего интервенции Минфина, роста цен на нефть, либо сильного снижения российских/глобальных рисков, сопровождающихся активным заходом внешних инвесторов в российские активы, либо за счёт каких-то разовых факторов.

Пока что оснований для такого чрезмерного оптимизма мы не наблюдаем. Впрочем, и резкого падения курса рубля в ближайшее время мы также не ждём, так как сейчас можно ждать продолжения процесса снижения глобальных рисков, а также рисков на развивающихся рынках. Среднегодовой курс USD/RUB по-прежнему оценивается нами на уровне 65 рублей за доллар, при этом нельзя исключать пересмотра этого показателя в сторону ухудшения в ближайшее время.