В четверг и пятницу российский рынок акций аккуратно подрастал, отыгрывая позитивную динамику американских индексов. Вроде ничего не предвещало беды. Однако вчера президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Штаты в пятницу поднимут пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25% и могут ввести пошлины на другие товары, которые ими пока не облагаются.

В ответ на это Китай может свернуть переговоры по урегулированию торговых споров, в частности, отменить намеченный на 8 мая визит в США своих переговорщиков.

На этих сообщениях сегодня с утра биржи рухнули. В частности, китайский Shanghai Composite падал более чем на 5%. Свыше 2% теряли ночью американские фьючерсы, на полтора доллара опустилась нефть. Сейчас зарубежные индикаторы отошли от минимумов, но далеко не факт, что распродажи не возобновятся.

Пока остается неясным, действительно ли Трамп будет повышать пошлины, или пока оказывает лишь давление на Китай с целью активизировать переговоры. Но в любом случае перегретые рынки акций, в которые уже заложено достижение компромисса между двумя крупнейшими мировыми экономиками, вполне могут использовать данный повод для начала массированных продаж.

В случае разрастания полномасштабной торговой войны, экономика России понесет огромные потери из-за снижения цен на углеводороды и металлы, спрос на которые резко упадет в условиях снижения мирового производства.

Ждем открытия российских торгов с сильным, более чем процентным, гэпом вниз. При ухудшении внешнего фона отметка 2550 по Индексу Мосбиржи может не устоять, что приведет к закрытию среднесрочных позиций многими инвесторами.

По нефти поддержка просматривается в районе 68,3 доллара за баррель, в случае ее пробития, что пока маловероятно, котировки сырья уйдут в район 64 доллара за баррель.

Российская валюта в пятницу получила поддержку в виде состоявшегося телефонного разговора Путина с Трампом, который американский лидер назвал «очень хорошим». Однако сегодня у рубля в паре с долларом очень мало шансов уйти ниже отметки 65, скорее всего, торги сместятся в район 66 руб за доллар.

Конкретные рекомендации на сегодня давать не будем – рублевые активы будут следовать за западными индикаторами и пока непонятно, продолжится ли падение или часть просадки будет выкуплена.