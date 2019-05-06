Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи вырос с 2563,72 п. до 2580,95 п., а РТС с 1247,01 п. до 1248,39 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,1148 до $1,12. USD-RUB поднялась с 64,74 до 65,08, а EUR-RUB с 72,17 до 72,94. Нефть Brent подешевела с $72,15 до $70,85. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 2939,88 п. до 2945,64 п.

Очередная неделя завершилась сюрпризами в событиях и статистике. Венесуэла пережила очередной неудачный военный переворот, который закончился, не успев начаться. Berkshire Hathaway неожиданно решила вложить свои средства в акции Amazon. Безработица в США упала до 3,6%, что является минимальным значением с декабря 1969 года. Лишь за апрель было создано 263 тыс. новых рабочих мест. По итогам прошедшего заседания ФРС Дж. Пауэлл заявил, что снижение ставки не рассматривается. Индекс деловой активности в промышленности еврозоны оказался неожиданно лучше прогнозов за апрель. Показатель вырос до 47,9 п. с 47,5 п. в марте. Новая неделя продолжит приносить корпоративные отчёты и важную статистику. Впрочем, отдыха от политики также не будет и новости выходных это уже доказали.

Великобритания и Япония будут отдыхать в понедельник. В Китае появится PMI от Caixin в сфере услуг, который, вероятно, снизился за апрель до 54,3 п. с 54,4 п. в марте. В Европе также будут опубликованы индексы деловой активности в сфере услуг и сводные индикаторы за апрель. Кроме этого, выйдет статистика розничных продаж и индекс доверия инвесторов еврозоны Sentix. В США значимой статистики не будет, но выступят представители ФРС П. Харкер, Ч. Эванс, Дж. Уильямс. В России выйдет индекс PMI в сфере услуг. «НЛМК» закроет реестр на получение дивидендов (5,8 руб. на акцию). Совет директоров «Башнефти» объявит дивиденды. «НОВАТЭК» также закроет реестр на дивиденды (6,81 руб. на акцию). «Аэрофлот» отчитается по РСБУ за I квартал.

Вторник начнём с индекса PMI в производственной сфере Японии, данных по экспорту и импорту Австралии. Резервный Банк Австралии рассмотрит текущую денежно-кредитную политику, но, скорее всего, сохранит ставку на уровне 1,5%. Германия может сообщить о росте производственных заказов за март на 1,6%. Впрочем, само промышленное производство ФРГ могло упасть за март на 0,7%. В Евросоюзе опубликуют экономические прогнозы. В США API сообщит о запасах нефти и нефтепродуктов. Выступят представители ФРС Р. Каплан и Р. Кворлс. В России опубликуют статистику инфляции за апрель. «Юнипро» отчитается по МСФО за I квартал. «Северсталь» закроет реестр под дивиденды (32,8 рублей на акцию). Polymetal будет торговаться последний день с дивидендами $0,31 на акцию. «Ленэнерго» отчитается по РСБУ за I квартал.

Резервный Банк Новой Зеландии может снизить ставку на 25 базисных пунктов до 1,5% в среду. Китай в этот день сообщит статистику по внешней торговле. Ожидается, что импорт в апреле упал на 3,6%, а экспорт вырос на 2,3%. Сальдо торгового баланса могло увеличиться до $33,7 млрд с $32,6 млрд в марте. В еврозоне ожидается публикация протоколов заседания ЕЦБ и выступление президента ЕЦБ М. Драги. В США из статистики можно отметить лишь отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. В России «Мосэнерго» отчитается по МСФО аза I квартал.

Россия в четверг празднует День Победы. Выходной также будет для Украины. Китай в этот день может сообщить о разогреве инфляции в апреле до 2,5% с 2,3% в марте. Цены производителей КНР могли разогнать рост до 0,6% в апреле с 0,4% в марте. В США выйдет недельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице. Цены производителей США могли ускорить свой рост до 2,4% с 2,2%, а вот базовый PPI мог ускориться до 2,5% с 2,4% в марте. Отрицательное сальдо торгового баланса США могло увеличиться в марте до $51,4 млрд с $49,4 млрд в феврале. В этот день также выступит глава ФРС Дж. Пауэлл, а также главы ФРБ Атланты Р. Бостик и ФРБ Чикаго Ч. Эванс.

Германия в пятницу может сообщить о падении экспорта за март на 0,5%, а также о росте импорта на 0,5%. Великобритания сообщит первую оценку ВВП за I квартал. Возможно, что экономика ускорилась до 1,8% с 1,4% в предыдущие три месяца. Кроме того, во Франции, Италии и Великобритании выйдут данные по промышленному производству. В США ожидается статистика потребительской инфляции. Ожидается, что индекс CPI ускорит рост до 2,1% с 1,9% в марте, а Core CPI ускорит рост до 2,1% с 2,0%. В США также выступят представители ФРС Л. Брейнард, Р. Бостик и Дж. Уильямс. Закроет пятницу отчёт Baker Hughes по активным буровым.

Новая неделя на рынках начинается весьма тревожно. На Ближнем Востоке очередной конфликт Израиля и группировок палестинцев в Секторе Газа. США решили усилить свою авианосную группировку в непосредственной близости от Персидского залива, дабы послать Ирану очередное сообщение о готовности противостоять его угрозам. Однако самое мощное послание предоставил президент США Д. Трамп в своём очередном твиттере. «Торговые переговоры с Китаем продвигаются, но слишком медленно, поскольку они пытаются сторговаться на лучших условиях… Нет!», — написал Д. Трамп. Он также сообщил, что пошлины на $200 млрд китайского экспорта в США будут повышены с 10% до 25% на этой неделе. Кроме того, он намекнул о вероятности повышения тарифов до 25% на остальные $325 млрд китайского экспорта. Естественно, что в Пекине выразили крайнее удивление подобным шагам и вся работа по разработке торгового соглашения оказалась под угрозой полного срыва. Реакция китайского рынка была панической. Источники CNBC сообщают, что в Пекине рассматривают возможность полного отказа от достигнутых договорённостей в рамках текущих переговоров, или, как минимум, отложить следующую фазу согласования. То есть ситуация может вернуться к острой фазе торговой войны, от которой пострадали и американские компании. Вполне естественно, что японская иена резко укрепилась, а вот австралийский доллар демонстрировал слабость. Меж тем, в Китае индекс деловой активности в сфере услуг от Caixin вырос в апреле до 54,5 п. с 54,4 п. в марте при ожиданиях снижения до 54,3 п.

Нефть и прочие сырьевые контракты отреагировали активным снижением на очередной всплеск «хамства» в американской торговой дипломатии. Меж тем, у нефти есть поводы для роста, которые отошли на второй план. Во-первых, американская безработица продолжила снижаться, что предполагает повышение потребления топлива в США. Во-вторых, российская «Транснефть» обратилась к производителям с просьбой снизить добычу на 10% в течение нескольких дней из-за невозможности транспортировки всего объёма предлагаемой нефти. Трубопровод «Дружба» начал работу, но прокачка проводится в ограниченном объёме. Кроме того, за несколько дней простоя на хранилищах скопился избыточный объём сырья. С другой стороны, добыча в США выросла до рекордных 12,3 млн бар. Число активных нефтяных буровых в США выросло на 2 штуки до 807 единиц за прошлую неделю. Саудовская Аравия планирует увеличить добычу в мае до 10,0 млн бар. в сутки. На рынке золота наблюдалось некоторое оживление в связи с новыми заявлениями Д. Трампа, но общая картина пока складывается не в пользу золота. Резервы SPDR Gold Trust сократились за неделю с 746,69 тонн до 740,82 тонн.

Отечественный рынок начнёт день с падения индексов на фоне негативных новостей по торговому соглашению США и Китая. Рубль также может оказаться под давлением из-за падения цен на сырьевые контракты и общее бегство от риска на глобальном рынке. Дальнейшее во многом будет определяться тем, как КНР отреагирует на заявления Д. Трампа. В любом случае, риски возвращения полномасштабной торговой войны резко выросли.