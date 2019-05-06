13 мая MSCI объявит результаты полугодового пересмотра индексов; все изменения вступят в силу после закрытия торгов 28 мая. Решения относительно включения или исключения из индекса отдельных бумаг будут приниматься исходя из цен по состоянию на момент закрытия мировых рынков в один из десяти последних торговых дней апреля (с 15 по 30 апреля за вычетом выходных и пасхальных каникул 19 и 22 апреля). В нынешнем обзоре мы подтверждаем наши ожидания относительно компаний развивающихся стран и региона EMEA, и представляем обновленные прогнозы относительно изменений в индексе MSCI Russia 10/40.

Россия. Мы ожидаем, что MSCI увеличит вес IRAO в индексе MSCI Russia Standard, сократив вес TATN. В этом случае, а также при условии, что вес NVTK LI не будет снижен, NVTK, как мы полагаем, на 6% опередит TATN в рейтинге топ-4 индекса Russia 10/40 (исходя из сегодняшних цен). Если вес TATN не будет снижен, то в составе индекса Russia 10/40 две бумаги окажутся на одном уровне. Для определения тяжеловесов (акции, получающие вес 9%) в индексе MSCI Russia 10/40 будут взяты цены по состоянию на закрытие рынка 16 мая. Результаты будут объявлены сразу после этого. Текущий вес TATN составляет 9,3%, NVTK – 4,5%.