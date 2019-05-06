В апреле более других выиграли российские интегрированные компании, что было обусловлено ростом премий на внутреннем рынке и лишь небольшим увеличением цен на сырье. Не исключено, что внутренние премии для горячекатаного рулона и арматуры могут остаться на повышенном уровне в ближайшей перспективе благодаря устойчивому спросу на российскую стальную продукцию в мае и последующие месяцы. Тенденции в апреле благоприятствовали Северстали и ММК (что отчасти было нейтрализовано более низким уровнем интеграции ММК в сырьевом сегменте) и производителю сортового проката Евразу (но цены на коксующийся уголь в апреле снизились).

Основные тренды на рынках стали и сырья для ее производства в марте–апреле выглядели следующим образом.

·Динамика цен на сырье в апреле была разнонаправленной. Стоимость сырьевой корзины конвертерного производства в апреле подросла лишь на 2%, до 264 долл./т: повышение цены на железную руду на 8%, до 94 долл./т (62% Fe) было компенсировано снижением цен на твердый и полумягкий коксующийся уголь на 1% и 13% соответственно. Цены на железную руду продолжали расти, поскольку перебои в объемах предложения начали сказываться на физических поставках, однако цены на уголь упали – как мы полагаем, ввиду ограничений на импорт через китайские порты и недавнего резкого снижения цен на энергетический уголь.

·Цены на сталь в Китае постепенно повышаются; ожидается дальнейший рост. Благодаря восстановлению активности в обрабатывающих отраслях в марте–апреле цены на арматуру в Китае в течение месяца поднялись на 6% (до 519 долл./т), на горячекатаный рулон – на 3% (до 508 долл./т). Это пока не отразилось на экспортных котировках, поэтому маржа производства стали в апреле практически не изменилась, составив 274 долл./т. Вышедшие в течение месяца отраслевые отчеты свидетельствуют о том, что крупные города провинции Хэбэй могут продлить ограничения на использование мощностей до 2к–3к19, поэтому маржа может увеличиться начиная с мая.

·Премии в цене стали в России опередили ожидания. Цены на российскую сталь неожиданно отклонились в динамике от экспортных и внутренних котировок. В частности, экспортные цены на заготовку, сляб и горячекатаный рулон в апреле снизились на 4–6%. Между тем рост цен на сталь на российском рынке значительно опередил наши ожидания: арматура и горячекатаный рулон подорожали на 6–8% за месяц, до 498 долл./т и 561 долл./т соответственно благодаря устойчивому внутреннему спросу. В результате у российских сталелитейных компаний значительно повысилась внутренняя премия по горячекатаному рулону – до 103 долл./т (против 32 долл./т в начале месяца), при этом премия по арматуре относительно заготовки выросла до 53 долл./т, существенно превысив средний исторический уровень.

Спрос на сталь в России по-прежнему устойчив. Внутреннее потребление стали в марте увеличилось еще на 7% г/г, хотя рост замедлился по сравнению с 12% г/г в феврале (за 3м19 расчетное потребление выросло на 8% г/г). Динамика спроса как на сортовой, так и на плоский прокат остается устойчивой, и, как мы полагаем, может сохраниться до конца года благодаря ускоренному росту инвестиций в российские инфраструктурные проекты.