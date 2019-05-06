В апреле разворота тенденций на мировом рынке алмазов не произошло. Объем мировой добычи в 1к19 снизился четвертый квартал подряд – на 3% к/к, однако, как на наш взгляд, это было более чем нейтрализовано неблагоприятными фундаментальными факторами в сбытовом и ограночном сегментах. В частности, падение цен на бриллианты в апреле ускорилось (цены в среднем снизились на 3,9% с начала года), при этом розничные продавцы могут начать высвобождение избыточных товарных запасов, что явно не улучшает перспективы рынка на 2019 г.

Дальнейшее сокращение мировой добычи необработанных алмазов. По нашей оценке, объем мировой добычи необработанных алмазов в 1к19 снизился на 3% г/г, до 33,0 млн карат, то есть тенденция наблюдается четвертый квартал подряд начиная со 2к18. Хотя падение замедлилось по сравнению с показателем за 4к18, объемы сократились у всех компаний кроме Алросы. Наиболее заметно упала добыча на руднике Argyle, который приближается к окончанию срока отработки.

Снижение продаж необработанных алмазов в 1к19, слабые перспективы на 2к19. Несмотря на небольшое сезонное увеличение по сравнению с уровнем февраля, продажи необработанных алмазов Алросы в марте были заметно хуже обычного для этого месяца показателя, сократившись на 33% г/г, что соответствует нашим прогнозам, приведенным в материале Diamonds Watch – April 2019. Алроса отметила некоторую нормализацию спроса на мелкоразмерное сырье в марте, а De Beers в апреле увеличила продажи на 10% г/г, однако продажи добывающих компаний в 1к19 все равно снизились на 8% г/г, до 36,1 млн карат (что подразумевает незначительное высвобождение товарных запасов). Поскольку Алроса уже сообщила об ожидаемом снижении продаж во 2к19 на 7% г/г, спрос на необработанные алмазы со стороны ограночных предприятий, вероятнее всего, останется слабым.

Ускорение падения цен на бриллианты. Согласно индексам Rapaport, снижение цен на бриллианты в апреле ускорилось, при этом более других упали цены на камни размером 3 карата и 0,3 карата – на 7,5% и 4,9% с начала года соответственно, – что отражает неблагоприятные фундаментальные факторы баланса спроса и предложения.

Вероятность высвобождения товарных запасов в сбытовом сегменте. Результаты Signet за 4к18 стали дополнительным свидетельством того, что в отчетном периоде оборачиваемость товарных запасов у крупнейших мировых продавцов ювелирных изделий с бриллиантами замедлилась (до 166 дней против средних 157). Негатива в отношении перспектив сегмента добавили и комментарии Алросы о слабой динамике продаж в период празднования Лунного нового года в Азии.

Главные темы мая. В течение месяца будут опубликованы показатели продаж Алросы и De Beers, а также результаты деятельности сбытового сегмента (розничных продавцов).