Операционные результаты Русала за 1к19 соответствуют нашим ожиданиям. Компания показала небольшой рост продаж алюминия за отчетный квартал, при этом доля продукции с добавленной стоимостью сократилась до 29% (по сравнению со средним уровнем 46% в 2017–2018 гг.). Цена реализации алюминия снизилась на 8% к/к, до 1949 долл./т, премия к цене на Лондонской бирже металлов составила в среднем 85 долл./т (против 150 долл./т в 2017–2018 гг.). Опубликованные результаты в целом не влияют на факторы инвестиционной привлекательности Русала. Наша прогнозная цена на 12 месяцев равна 5,8 гонконгских долларов за одну акцию, что подразумевает ожидаемую полную доходность 78%. По бумагам Русала подтверждаем рекомендацию Покупать.

Продажи алюминия чуть увеличились, ассортимент продукции ухудшился. Как мы и ожидали, Русал в 1к19 показал небольшой рост продаж алюминия, однако продажи продукции с добавленной стоимостью существенно сократились ввиду краткосрочных периодов продления генеральных лицензий OFAC в январе – как мы полагаем, это разовое событие. Как следствие, средняя реализованная премия к цене на Лондонской бирже металлов за период упала более чем на 40% к/к, а средняя цена реализации алюминия в результате снизилась на 8% к/к, отстав от биржевой динамики.

Объем выпуска сырьевой продукции почти не изменился. Объем производства глинозема и добычи бокситов в целом остался почти на уровне предыдущего квартала, хотя добыча бокситов выросла на 29% г/г ввиду наращивания мощностей на руднике Диан-Диан.

Ожидаем слабые финансовые показатели за 1к19 ввиду разового фактора. Хотя средняя цена реализации алюминия чуть превысила наш прогноз, финансовые результаты за 1к19 могут быть относительно слабыми ввиду разового негативного фактора. Вместе с тем, продажи продукции с добавленной стоимостью, как мы полагаем, восстановятся в 2к19, благодаря чему улучшатся и финансовые показатели.